Mezi Brodem a Humpolcem vznikne nová okružní křižovatka. Kvůli bezpečnosti

Auta se řítí vysokou rychlostí z kopce od humpolecké místní části Rozkoš směrem do města. Kamiony mají problém v opačném směru a v zimě vyjet prudký kopec. To má být do šesti let minulostí. Dopravu od Rozkoše zbrzdí nová okružní křižovatka, kterou se na silnici číslo 34 chystá vybudovat Ředitelství silnic a dálnic ve spolupráci s městem. V místě vznikne protihluková stěna a v řešení je snížení nejvyšší povolené rychlosti.

Silnice Humpolec - Rozkoš. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Investiční akce má podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) název I/34 Humpolec - Rozkoš, stoupací pruh. „Délka úpravy komunikace je jeden kilometr a jedná se v zásadě o doplnění okružní křižovatky před místní částí Rozkoš ve směru jízdy na Havlíčkův Brod a stoupacího pruhu pro těžká pomalá nákladní vozidla,“ informoval Deník mluvčí Jiří Veselý. Upřesnil, že opatření má za cíl zlepšit plynulost dopravy a kapacitu silnice. „Podle posledního sčítání dopravy místem denně projede na 8500 vozidel, z toho asi 20 procent tvoří nákladní doprava,“ upřesnil Veselý s tím, že součástí plánované stavby budou také protihlukové stěny. Komunitní zahrádka i vyvýšený záhon. Humpolec vyčlenil peníze na zvelebení města Petr Kořenář bydlí a podniká v horní části Rozkoše. „Doufám, že u nás se stěny stavět nebudou,“ poznamenal. Jak upřesnil, prudký sjezd od Rozkoše do Humpolce a naopak prudké stoupání do Humpolce vidí opravdu jako problém. „Hlavně v zimě, kdy kamiony nemohou vyjet,“ upřesnil. Naopak hostinský Kamil Turek nevidí v okružní křižovatce nutnost. „Snad jen ten stoupací pruh v zimě, kdy napadne sníh,“ dodal. Odhadované náklady na stavbu činí podle Veselého z ŘSD 68 milionů korun bez daně. „Tento odhad pochází ovšem z roku 2021. Je možné, že cena kvůli změnám projektu, například požadavků Krajské hygienické stanice a podobně, ještě poroste,“ poznamenal. Zahájení výstavby předpokládá ŘSD okolo roku 2030. Revoluce v nakupování: v Humpolci bude první obchod otevřený po celý den Tématem stavby okružní křižovatky se ale město Humpolec zabývá už nyní. Ve městě se již uskutečnila veřejná prezentace. „Chodci, cyklisté a motoristé v Humpolci mají blíže k bezpečnějšímu průjezdu křižovatkou ulic Okružní, 5. května a Pod Vilémovem. Práce na přípravě okružní křižovatky a stoupacího pruhu na Rozkoš pokročily,“ informoval mluvčí humpolecké radnice Jiří Aujezdský. Jak upřesnil, již v roce 2022 se zastupitelstvo města Humpolce usneslo na společném postupu při úpravě silnice I/34 s Ředitelstvím silnic a dálnic. Rozhodnutí předcházely tři roky diskuzí s ŘSD i s dopravními experty. Na jejich doporučení vznikne na křížení ulic Okružní, 5. května a Pod Vilémovem okružní křižovatka. „Navrhované řešení zajistí především bezpečné přecházení silnice první třídy a zároveň také zpomalí provoz při vjezdu do města,“ řekl k tomu starosta Humpolce Petr Machek. Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni Zároveň silnice I/34 bude ve směru na Rozkoš rozšířena o stoupací pruh, který přispěje k plynulosti dopravy především v zimních měsících. Prudké stoupání je v zimě pro nákladní automobily obtížně sjízdné. Dochází k situacím, kdy kamiony kopec nevyjedou a zablokují silnici. „Úsek na počátku začíná okružní křižovatkou, pokračuje přes prudké stoupání a končí všesměrovou stykovou křižovatkou, u které se bude napojovat stoupací pruh,“ doplnil projektant Miroslav Večeřa ze společnosti Dopravaprojekt. Magnety pro turisty na Pelhřimovsku a Brodsku: hrady a muzeum rekordů Podle mluvčího Aujezdského sníží nápor dopravy na Rozkoši protihlukové stěny. Na doporučení dopravních expertů dojde mezi Humpolcem a Rozkoší k snížení rychlosti motorových vozidel. „Zvažováno je snížení rychlosti v rozmezí od 70 do 50 kilometrů za hodinu. Tato úprava maximální rychlosti by měla snížit bezpečnostní rizika při předjíždění vozidel před začátkem obce,“ vysvětlil starosta města Machek.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu