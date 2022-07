Obnovením části původní historické polní cesty v úseku Golčův Jeníkov Obora, dojde k vytvoření travnaté pěší trasy. Kde to šířka pozemku dovolí, pak výsadba asi sedmdesáti keřů vhodných do krajiny utvoří větrolam, který poskytne potravu a hnízda ptactvu i zvěři. V současné době je ale na místě cesty pole a bude nutné se na obnově cesty dohodnout s majitelem.

Vítězný projekt se líbí například jeníkovskému sportovci Petru Knickému. „Nehlasoval jsem, ale projekt obnovy pěšiny do Obory se mi zdá zajímavý. Ostatní návrhy mě nijak zvlášť neoslovily,“ řekl Deníku. Místostarosta Jiří Brož považuje hlasovací účast v letošním ročníku za potěšující. „Jen se přiznám, vítězný projekt mě trochu překvapil. Pešina do Obory totiž končí u silnice a dál nevede,“ konstatoval Brož. Na druhé straně možnost uspořádat v Jeníkově koncert finalistky Superstar Karmen Pál-Baláž v hlasování úplně propadla. „To mě dost překvapilo, myslel jsem že mladé v Jeníkově to osloví,“ poznamenal Brož. Radnice i letos vyhlásila projekt Tvoříme GJ a vložila do něj skoro milion. Tvoříme GJ je součástí takzvaného participativního rozpočtu,které přišly do módy asi před třemi lety. „Díky nim mohou obyvatelé měst sami navrhovat co by chtěli postavit a pořídit,“vysvětlil podstatu akce místostarosta Jeníkova Jiří Brož. Díky projektu Tvoříme GJ má město například novou naučnou stezku do Římovic.