Podívat se večer na film v kině místo v televizi. Takovou možnost mají po dlouhých jedenácti letech obyvatelé Ždírce nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. Za digitalizaci kina město zaplatilo přibližně půl milionu korun.

Městské kino Ždírec nad Doubravou. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Původně Městské kino ve Ždírci ukončilo provoz k 30. červnu 2012 a s ním skončilo pravidelné večerní představení. Kdo chtěl do kina, jel do Krucemburku nebo do Chotěboře. „Loni na podzim ale rada města rozhodla že nechá kino digitalizovat a vrátí ho do provozu,“ informoval starosta Bohumír Nikl.

Jak dodal, cílem projektu bylo oživit kulturu ve městě. Za digitalizaci kina město zaplatilo z rozpočtu asi půl milionu. „Pořídili jsme za to novou promítačku, zvukotechniku a speciální počítačový program,“ upřesnil Nikl.

Noví jsou i promítači. „Náš dlouholetý promítač má důchodový věk a s novou technikou se přátelit nechtěl. Tak jsme se dohodli se sousedním Krucemburkem, kde kino mají, že tamní promítači budou působit i u nás,“ vysvětlill Nikl.

První promítání je 26. května 2023 od 18 hodin, na programu je česká komedie Buď chlap! režiséra Michala Samira. Promítat v městském kině se bude zatím jednou měsíčně. Že město nemělo dlouho svoje kino, některé obyvatele mrzelo. "Ždírec je město a měl by mít svoje kino. Ale je otázka, jestli se najde dost diváků. Lidé u televize zpohodlněli. Teď zase všechno zdražuje a tak se bude šetřit. Třeba za lístky do kina," poznamenal Josef Hladík.

V době letních prázdnin bude kino zavřeno. Další promítání je plánované na září. „Jestli bude dobrá návštěvnost, chceme promítat v kině i víckrát než jednou do měsíce. Myslím, že díky digitalizaci se nám podaří nabídnout divákům atraktivní produkci,“ poznamenal Nikl. Jak zdůraznil, kino ve Ždírci sice večer nepromítalo, ale budova prázdná nebyla. Konaly se tady společenské akce, přednášky, občas se promítaly i filmy pro školu.

Staré městské kino ve Ždírci sídlí v objektu bývalé tkalcovny. Kinosál je z roku 1973. Město mělo asi před čtyřmi lety nápad přestavět budovu tkalcovny na multifunkční kulturní centrum. „Určitě bych uvítala, kdyby ve městě byl kulturní sál. Jestli by pak společenský život ve městě byl bohatší, to nevím. Naše centrum pro rodinu Doubravka pořádá občas nějaké akce pro veřejnost, ale lidí moc nepřijde," řekla tehdy Deníku například Iva Blažíčková.

Z projektu přestavby sešlo. Důvodem byla finanční náročnost přestavby, nedostatečné plochy k parkování, problematický výjezd na silnici.