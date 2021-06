Jak dlouho vedete obec? Jaké plány jste měl do budoucna?

Starostou jsem 14 let. Před tím jsem byl čtyři roky zastupitel. Když jsem nastupoval do úřadu, za nejdůležitější jsme v té době považovali opravu komunikací a kulturního domu. Podařilo se nám ho dát do pořádku, ale investovali jsme do něj přes dva miliony. Nová střecha, nábytek, zateplení, omítky… V přízemí je knihovna. I tu se snažíme zmodernizovat.

Na kolik se vaše plány podařilo uskutečnit a z čeho máte největší radost?

Právě ten kulturní dům. Kromě knihovny a úředních místností je v přízemí restaurace s kuchyní. Náš kulturní dům je otevřený i spolkům z okolí. Například hasiči z Radostína u nás pořádali zábavu, naši hasiči zas rybí hody. Proč o tom kulturním domě rád mluvím, obec Knyk totiž vždycky měla bohatý společenský život. Pořád se u nás něco dělo. Máme aktivní hasiče, spolek Knyk bez hranic, šikovné myslivce. Ale koronavirus všechno zásadně změnil a já se bojím, jestli se společenský život u nás vrátí do starých kolejí, protože lidé si zvykli na samotu a izolaci. Když ne, bude to škoda.

Co je pro vás nejdůležitější do příštích let?

Pro nás je nedůležitější momentálně údržba obce. Máme na to techniku a ochotné brigádníky. Konmunikace máme sice nové, ale brzy je budeme muset rozkopat. Budeme dělat kanalizaci. Předběžná cena je 50 milionů. Tedy zatím. Ceny letí strašně rychle nahoru. Kanalizaci chystáme tři roky. Asi 63 procent pokryjeme dotací od státu, o další dotaci můžeme požádat Kraj Vysočina, jinak na zbytek si budeme muset vzít úvěr. Kanalizace ale bude jen v Knyku do místních částí nedosáhne. Naopak některé nové domky u nás co mají vlastní čističku se pak podle zákona musí připojit na obecní kanalizaci a to některým nebude líbit.

Co vám dělá největší starosti?

Co mi dělá starost je administrativa. Je jí pořád víc. Jsem neuvolněný starosta, ale mám štěstí,že si mohu práci naplánovat. Kdybych pracoval někde v dílně od rána do večera, tak bych tuhle práci dělat nemohl. To bych na úřadech nevyřídil nic. Jinak máme u nás štěstí i v tom, že zastupitelstvo drží pohromadě a umí se dohodnout. To není všude pravidlem. A co mi dělá ještě těžkou hlavu, že u nás už nemáme hospodu. V době koronaviru bylo pořád zavřeno, kolem otevření se vedly diskuse, tak to naši paní hostinskou přestalo bavit. Teď hledáme náhradu. Snad se nám to podaří. Hospoda na vsi neslibuje výdělek, ale zase vesnice bez hospody je napůl mrtvá.