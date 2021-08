Na starost si ho vzali Jaroslav Jung a Tomáš Bittermann. Oba měli zkušenosti s prací v pohostinství a společný nápad jak proměnit opuštěnou prodejnu v Krátké Vsi, která stojí dle jejich mínění na tom nejlepším místě.

„Řekli jsme si, že tohle je přesné. Škoda té prázdné sámošky. Krátkou Vsí projedou tisíce aut denně. Zaparkovat mají kde. Tak proč nenabídnout řidičům občerstvení, když hospoda už tady není,“ usmívá se první z dvojice, Jaroslav Jung.

Jak zdůraznil, nechce Sváča suplovat bufet na benzinové stanici. Nabízí regionální pochoutky, jídlo teplé i studené, včetně pečiva, med i víno, všechno jen z Vysočiny. „Máme i polévku a hlavní jídlo. Teprve začínáme, ale už jsme tu měli jednu kulturní akci. Zatím jsme spokojení,“ dodává Jaroslavův kolega Pavel.

Starosta obce Jiří Ondráček proměnu prodejny v bufet jen uvítal. „Prodejna u nás skončila. Byla několik let zavřená. Nájemcům se to nevyplácelo, přesto, že ve vsi je většina důchodců. Prodavači se střídali jak na běžícím páse. Měli asi velké oči a malé zisky,“ konstatoval.

Jak podotkl, prodejny potravin se už na vsi těžko uživí. Obec dala inzerát na pronájem, a v duchu se už s prodejnou rozloučila. Ale pak přišli dva zájemci a nápadem udělat z obchodu bufet. „Ten nápad se mi líbil. Původně jsme chtěli mít z prodejny zase prodejnu, ale pochopili jsme, že to takhle nejde. Ti dva mladíci nám nabídli, že budou prodávat i pečivo, mléko a chleba. Viděl jsem na nich, že mají skutečný zájem. Dokonce do objektu investovali vlastní peníze. Ti před nimi jen čekali, co jim dáme my,“ poznamenal starosta.