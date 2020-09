„Trámy už byly úplně prohnilé a byla tam i dřevomorka. V původním stavu byla i elektřina. Dá se říct, že rekonstrukce přišla opravdu za pět minut dvanáct. Je rozhodně dobře, že se do toho šlo,“ podotkl ředitel školy Jan Polívka.

„Budova byla v havarijním stavu, a to hlavně kvůli stropům v druhém podlaží. Před časem jsme tam udělali takovou zábranu, aby nemohly spadnout, a hledali jsme způsob, jak rekonstrukci zaplatit,“ potvrdil starosta Krupé Václav Plodík

Vše klaplo letos díky dotaci. „Pokryje nám devadesát procent celkové částky. Rekonstrukce vyjde celkem na šestnáct milionů korun,“ vyčíslil Plodík. „Když vše dobře půjde, mělo by být 30. listopadu hotovo,“ dodal.

Zhruba padesát dětí zahájilo školní rok v náhradních prostorech. „Učíme se v tělocvičně a jídelně místní mateřské školy a jednu učebnu máme i na zámku. Je to sice menší komplikace nejen pro nás, ale i pro děti a jejich rodiče, ale věřím, že při troše dobré vůle vše zvládneme,“ sdělil Polívka.

Zatím se mohou těšit nejen na opravené třídy, ale i zbrusu nové prostory. „Děláme i novou střechu. Díky tomu v podkroví může vzniknout další učebna, sociálky a dva kabinety pro učitele,“ prozradil starosta.

K čemu ji budou využívat, ale zatím neví. „Variant je hned několik, ale budeme to řešit, až bude vše hotové. Uvažovali jsme třeba o odborné učebně nebo školní družině. Momentálně sídlí v poměrně malém prostoru, tak by to tady bylo ideální. Nicméně, jak říkám, je to otevřené,“ uzavřel Polívka.