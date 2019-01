Ledeč nad Sázavou – Na konci ledna, přesněji 28.1, byl v Ledči nad Sázavou položen základní kamen stavby nového stacionáře pro děti a mládež, které jsou postiženy mentálním a kombinovaným handicapem.

Základní kámen byl i vysvěcen. | Foto: Miroslav Krajcigr

Prostředky na stavu se podařilo získat za podpory Diecézní charity Hradec Králové a Kraje Vysočina z evropských fondů.

Základní kámen posvětil a stavbě požehnal Jan Bárta, k němu se připojil prezident Diecézní charity Hradec Králové Josef Suchár i vikář havlíčkobrodského vikariátu Pavel Adamec a zúčastnila se řada dalších hostí, mezi kterými nechyběla ani představitelé Ledče, nebo Světlé nad Sázavou, nebo klienti i pracovníci stacoináře.

Život má smysl i s handicapem

Jeho vedoucí Iveta Vrbová seznámila přítomné s historií a posláním Petrklíče a Josef Suchár vyzdvihl hodnotu a smysluplnost života každého člověka, i když je omezen nemocí nebo handicapem. Poté byl základní kámen již mohutně oťukán.

„Stacionář Petrklíč, kterému bude za rok nová budova sloužit je jediným svého druhu v širokém okolí Ledče. Více než deset let poskytuje služby lidem, kterým osud nadělil do vínku těžký handicap. Všichni mají mít možnost žít mezi vrstevníky, prožívat vztahy, vzdělávat se, a zužitkovat své předpoklady ve smysluplné práci. Úkolem těch, kteří se o ně starají je pomoci k co největší soběstačnosti a dobrému pocitu," přiblížila třeba Magdalena Chvílová Weberová. Jde o pomoc rodinám, které by jinak měly své děti v izolaci doma.

„Stacionář svou péči poskytoval téměř deset let v prostorách zdejší mateřské školy. Ale jak děti rostly a přibývaly další potřební, bylo nutné poskytovat péči i dospělým, staly se prostory malé. Z těchto důvodů – tedy poskytnutí většího a kvalitnějšího objemu péče dětem i odrůstajícím – se snažili pracovníci i vedení havlíčkobrodské oblastní charity o získání nových prostor," popsala situaci vedoucí Petrklíče Iveta Vrbová.

Stacionář stále rozšiřuje nabídku nejrůznějších terapií v zájmu co největší míry komplexní péče, což vyžaduje nejen množství specializovaného vzdělání, ale i zázemí. Takovým potřebám by právě nová stavba měla vyhovovat nové zařízení.

Má to být budova s parametry moderního sociálního zařízení, která skloubí potřeby lidí s omezením dle věku a míry handicapu včetně možnosti chráněného bydlení.

Staveniště bylo oficiálně předáno firmě Stavointeriér. Plánovaný termín dokončení je leden 2014. Z Regionálního operačního programu ma stacionář přislíbeno dvacet milionů, ze kterých může na stavbu čerpat, sám se musí podílet patnácti procenty.

„Děkujeme všem, kteří přispěli prostřednictvím veřejné sbírky, sponzorských darů a Tříkrálových sbírek a všem, kteří podporují naše úsilí o pomoc potřebným," dodala Magdalena Chvílová Weberová.