Zdražili a přesto jsou pořád levní. O něco hlouběji sáhnou řidiči do kapsy při parkování v Ledči na Havlíčkobrodsku. Od třetího května dojde ke změně sazby parkovného za první hodinu na placeném parkovišti na Husově náměstí a v ulici Nádražní.

Parkování na Husově náměstí v Ledči na Havlíčkobrodsku. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

„A to z částky dvě koruny za první hodinu parkování na pět. Sazba za každou následující hodinu zůstává beze změny ve výši deset korun,“ informovala radnice v Ledči.

I tak zůstává Ledeč městem s jednou z nejnižších parkovacích sazeb v centru. „Co bych za takovou cenu dala,“ konstatovala Blanka Kučerová z Havlíčkova Brodu.

Parkování na náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku je zpoplatněno od třiadvacátého ledna. Výše poplatku je dvě koruny za první hodinu ale pak dvacet za každou další započatou hodinu, a to vždy od pondělí do pátku v době osmi ráno do čtyř odpoledne. Parkování v centru Chotěboře stojí podle vedoucího městských strážníků Petra Doležala pět korun, ale jen za půl hodiny. Další sazba je patnáct korun.

Například v Havlíčkově Brodě na Havlíčkově náměstí stojí prvních třicet minut dvacet korun. Každých dalších šedesát minut pak čtyřicet korun.

„Není jiná možnost, jak dlouhodobému zabírání parkovacích míst v centru zabránit, než vyšší cenou. Řidiči, kteří potřebují v Brodě parkovat delší dobu, využijí záchytné parkoviště u knihovny,“ komentoval místostarosta Libor Honzárek.