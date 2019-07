V pátek 5. července se na louce blízko ulice Zdeňka Matěje Kuděje uskutečnil lukostřelecký a šermířský turnaj. Nechyběla ani projížďka po Sázavě na historických lodích. V sobotu se tady pak odehrála pravá středověká bitva. Hlavní pořadatelkou akce je Renata Lédlová ze spolku Thornwaldsons, který se už 20 let věnuje historickému šermu. „Louku nám město půjčuje zadarmo. Je tady vhodný prostor pro táboření, pro zábavu, soutěže i přístup k řece,“ konstatovala pořadatelka.

Této originální a pro návštěvníky lákavé akce, kde nechybí středověké tržiště a dílničky pro děti, se účastní každoročně v roli vikinských bojovníků a jejich žen asi stovka lidí z celé republiky. Všichni se zajímají o historii Vikingů, raný středověk a starou Anglii. Zbraně si bojovníci vyrábějí sami, šaty šijí šikovné švadlenky podle historických vzorů z přírodních materiálů.



Hlavně děti, ale i mnohé dospělé, zlákala v pátek projížďka na dvou vikinských lodích takzvaných drakkarech. Jednu loď přivezl do Ledče dětský kroužek Krohis, druhá patří spolku Thornwaldsons. „Loď jsme si postavili před šesti roky během jediného léta. Plány jsme našli na internetu, stavělo se způsobem pokus-omyl,“ prozradila Renata Lédlová. Loď je nejen krásná na pohled, ale hlavně je plně funkční, navíc ji spolek může v případě potřeby i převážet.



Vrcholem setkání bojovníků u Sázavy je každoročně velká bitva podle scénáře, který píše Renata Lédlová. Scénář je pokaždé podložený skutečnými událostmi z historie Vikingů. „Předloni to bylo například založení a obrana města Dublinu, letos je to velká bitva u Stamfordu. Tehdy se vikingský král Harald Krutý, který vládl dvacet let, pokusil dokonce ovládnout Dánsko, což se mu ovšem nepodařilo a roku 1064 uzavřel mír s dánským králem. Harald také pomýšlel na anglický trůn, ale roku 1066 padl v bitvě u Stamfordu, čímž zanikly norské nároky na anglický trůn a toto datum je označováno jako definitivní konec vikingské éry,“ popsala Renala Lédlová základní scénář bitvy.



Přesto že se jedná o náročné davové scény, nácvik středověké řežby prý trvá jen krátce a k nějakým vážným úrazům nedochází. „Scházíme se každý rok jedna a ta samá skupina lidí, takže se už známe, jsme dokonale sehraní a víme, co od sebe můžeme čekat,“ upřesnila Renata.



Setkání u Sázavy se pravidelně účastní i vikingský válečník, který se představil jako Psychopatix. Pochází z jižních Čech a historickému šermu se věnuje už skoro 20 let. „V historické bitvě se nepoužívá žádná pyrotechnika ani střelný prach. Ten v době Vikingů neexistoval. Do Evropy pronikl až ve 13. století. V bitvě Vikingy chránil lamelový kabátec, kroužková zbroj, přilbice a meč. Kromě toho Vikingové používali rozličné bojové strategie. V souboji se nic nepředstírá, ten, kdo má pocit, že by v bitvě padl, tak prohrává,“ vysvětlil bojovník.