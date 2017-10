V lesích stále padají větve i stromy. Nevstupujte tam, varují lesníci

Vysočina – Větve i nalomené stromy padají od nedělní vichřice v lesích po celé zemi. Lesníci důrazně doporučují všem lidem, aby v následujících dnech nevstupovali do lesních porostů.

Na snímku z 30. října lesy u obce Radenice v okrese Žďár nad Sázavou.Foto: Lesy ČR

Riziko je velké. Podle prvních odhadů byly poškozeny 1,4 miliony stromů ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR. Údaje nejsou konečné, lesníci je budou upřesňovat.

„Stabilita stromů a celých porostů je narušená a k vývratům může dojít kdykoli,“ uvedl generální ředitel podniku Lesy ČR Daniel Szórád.

Nejvíce jsou postiženy horské lokality. Na Vysočině je odhadem poškozeno 210 tisíc kubíků dříví. U Nového Města na Moravě je to asi 85 tisíc stromů. „Okolí Nového Města hodně navštěvují turisté. Nikoho však do lesů teď nezveme, je to opravdu nebezpečné. Zavalené jsou i lesní cesty, na zemi leží tisíce stromů, mnohé se zaklesly v koruně dalších, a tím jsou ještě nebezpečnější,“ varuje krajský ředitel Lesů ČR z Jihlavy Jan Sovák.