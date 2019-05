Lípa /FOTOGALERIE/ – Velké jarní slavnosti se konaly o víkendu v obci Lípa u Havlíčkova Brodu. „Jedná se o tradiční akci. V minulosti to bylo lipské kácení máje. Během let se projekt změnil na jarní slavnosti,“ prozradil starosta obce Jiří Kunc s tím, že organizovat dvoudenní oslavy dá pořádnou práci. Vedení obce dohromady s místními spolky se na slavnosti musí připravovat dlouho předem.

Oslavy se odehrávaly v areálu TJ Sokol Lípa. Zahájilo je sportovní utkání mezi místními fotbalisty a umělci z Arabela teamu tvořeného herci a zpěváky. Do míče kopal například populární Standa Hložek nebo Leoš Noha ze seriálu Okresní přebor. Následoval koncert kapely Vysočinka. Děti se bavily při soutěžních hrách, dospělí si mohli jít zavzpomínat do budovy základní školy která letos slaví 180 let. V neděli dopoledne se konala školní akademie.