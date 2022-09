V Modletíně už autobusy zase staví. Obec si obnovené spoje musí zaplatit

Dva a půl měsíce byly některé obce na periferii Vysočiny bez pravidelných autobusových linek. Od 1. září ale zrušené autobusy zase jezdí. Starostům Rušinova a Horního Bradla se tak podařilo to, co někdo považoval ze nemožné. Má to ale jeden háček – desítky tisíc navíc z obecní kasy. „Uzavřeli jsme nové smlouvy do konce roku. Následující čtyři měsíce nás přijdou na šedesát tisíc korun,“ konstatoval starosta Rušinova na Havlíčkobrodsku Zdeněk Gerstner.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Ten se od letošního 12. června, kdy autobusy přestaly jezdit do nedalekého Modletína, snažil o obnovení spojů. „Šlo nám hlavně o školní spoje. Nyní opět jezdí ráno, v poledne i odpoledne,“ poznamenal Gerstner. Lidé to ocenili. „Jsme rádi, že autobusy zase jezdí. Má to sice mouchy v tom, že se musí přesedat, protože spoje v Rušinově na sebe nečekají, a je to na domluvě s řidiči. I tak je to lepší, než když nejezdilo nic. Pro nás bylo zrušení spojů komplikované v tom, že se k nám nedostali klienti z Chotěboře a okolí, kteří byli zvyklí na dojíždění,“ uvedl pro Deník Michal Endrle z komunity Benediktus, která se v Modletíně stará o mentálně postižené klienty. Po zrušení spojů museli klienty svážet auty. Starostové z Brodska bojují o autobusy: obce si je musí zaplatit, zní z kraje Spoje už jezdí i do Lipky, která leží v sousedním Pardubickém kraji. Obec spadá pod Horní Bradlo. Jeho starosta Radislav Kumpan Deníku potvrdil, že i oni mají smlouvu do konce roku. „Poté budeme muset vyhodnotit, kolik lidí autobusem jezdí, a pak uvidíme, zda smlouvu prodloužíme,“ upozornil Kumpan. Starostové ještě mají šanci, že se do placení veřejné dopravy na rozhraní Vysočiny a Pardubického kraje zapojí Kraj Vysočina. „Poslali jsme na kraj dopis, v němž žádáme hejtmana o pomoc s financováním,“ podotkl Gerstner. K nám už nejezdí: starostové ze vsí na Vysočině protestují proti rušení autobusů Mluvčí kraje Jitka Svatošová tuto skutečnosti potvrdila. „Se žádostí na převzetí současných spojů a jejich plného financování od Nového roku se na kraj obrátil Svazek obcí Podoubraví. Podle informací, které mám k dispozici, by měla odpověď odcházet pravděpodobně na přelomu tohoto a dalšího týdne,“ sdělila Deníku Svatošová.

