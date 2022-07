„Ten počet určitě není finální a předpokládám, že se ještě rozroste. Ale to není nic nečekaného. Ze vzduchu jsem viděl peklo. Něco takového jsem před tím v životě nezažil. Takový rozsah si nepamatuji. Je to něco mimořádného,“ prozradil Deníku letec Kölbl, který je součástí systému letecké hasičské služby.

Viděl jsem peklo, říká pilot z Vysočiny, který hasí požár v Českém Švýcarsku

Pozemní jednotky hasičů z Vysočiny do Ústeckého kraje zatím nevyjely. To se však může změnit. „Situace se na místě vyvíjí každou minutou. Pokud by byly potřeba síly z Vysočiny a pokud by taková žádost přišla, tak bychom to řešili,“ ujistila krajská mluvčí hasičů Petra Musilová, že je kraj schopná pomoci.