Havlíčkův Brod – „Dva důležité objekty vlastnila v minulosti KSČ v Havlíčkově Brodě. A to byl Dům politické výchovy a budova okresního výboru KSČ,“ sdělil místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek (TOP 09).

Bývalý dům politické výchovy v Brodě. | Foto: Deník / Jana Kudrhaltová

Dům politické výchovy je objekt v Dobrovského ulici nad pivovarem. Podle Libora Honzárka to bylo vzdělávací středisko Marxismu –Leninismu takový okresní VUML, který sloužil svému účelu až do listopadu 1989. „Zhruba od poloviny devadesátých let ho získala společnost MEDIKA, soukromé sdružení lékařů,“ upřesnil Honzárek.