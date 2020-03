V Oudoleni na Havlíčkobrodsku vyrostl před vchodem do budovy základní školy zvláštní strom. Jmenuje se rouškovník. Místo jablek nebo hrušek je ověšen barevnými rouškami. První várku ušily učitelky oudoleňské základní školy.

Rouškovník stojí před vchodem do školy. | Foto: Obec Odoleň

Je určený těm, co si nedokázali roušku opatřit nebo si ji nedokážou ušít sami. "Ovšem berte si jen jednu roušku na osobu," vzkázal obecní úřad. Rouškovník stojí před školou ve všední dny v době od 6.30 do 17.00 hodin. Ti, kteří mají šikovné ruce, mohou na roškovník další várku roušek přidat.Kromě učitelek se do šití pustily i další šikovné švadlenky z Oudoleně.