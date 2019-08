Přibyslav – Odhadem asi čtyři desítky lidí se sešly ve středu 21. srpna v 17.30 hodin na Bechyňově náměstí v Přibyslavi, aby si připomenuly události srpna 1968. Shromáždění pod názvem Mluvme spolu organizovalo hnutí Milion chvilek pro demokracii.

„U historických událostí už možná ani nepotřebujeme potrestat viníky, jako vše otevřeně a hlasitě pojmenovat, co se stalo, kdo v tom hrál jaké role a co to způsobilo dál. Potřebujeme si dějinné události připomínat ve veřejných debatách a setkáváních je toto,“ řekl za organizátory shromáždění Petr Málek.