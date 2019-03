Havlíčkův Brod – Východních Čechy skrývají neuvěřitelné množství zajímavých historických staveb, které si zaslouží publicitu. Zhruba takové je poslání originální knihy s názvem Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách. Ne náhodou se kniha křtila v pátek 15. března v havlíčkobrodské Štáflově chalupě. Je to nejstarší dům ve městě.

Štáflova chalupa se stala i ústředním motivem obalu unikátní knihy o historických stavbách. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

Štáflova chalupa je unikátní venkovské stavení, jehož nejstarší části pochází z 16. století. Nejcennější je takzvaná dymná jizba, černá kuchyně a povalový strop. Objekt prošel v roce 1999 celkovou rekonstrukcí, loni se opravovala střecha. Práce stály miliony korun. V chalupě našel místo antikvariát Igora Domkáře, pravidelně se tu konají různé výstavy. Od roku 2010 patří Štáflova chalupa k národním kulturním památkám. Město Havlíčkův Brod stavbu vlastní od roku 1992, kdy ji odkoupilo od původních majitelů, rodiny Štáflů. „Je to pro mě už druhý domov, prožil jsem tu hodně věcí, je to pro mě i vzpomínkové místo, setkávám se tu s přáteli. Je to kouzelná chaloupka, a já mám rád lidovou architekturu a folklor, takže je pro mě štěstí, že jsem v takovém netypickém obchodě. Lidé tu najdou klid, chodí si sem odpočinout od rušného města,“ říká Igor Domkář.