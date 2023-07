Parkují tady podle Zemana nejen místní. Naproti přes ulici běžně stojí auta zaměstnanců městského úřadu. V Rámech často stávají dodávky pro hospodu a několik obchodů. Parkují tu i řidiči, kteří přijeli na vyšetření na polikliniku na Kalinově nábřeží. I takoví,co si jen odskočí do centra nakoupit. A tak se stává, že domácí přijedou z práce a nemají auto kam dát. „My co v Rámech bydlíme, máme sice bezplatné rozlišovací kartičky s nárokem na parkovací místo. V případě, že nemáte kam dát auto, je kartička na nic,“ povzdechl si Jan Zeman.

Právě takový stav jako je V Rámech má změnit parkovací revoluce, kterou radnice v Havlíčkově Brodě spustí od října. Za parkovací místa ve městě se bude všude platit, doba stání je omezená. Řidiči, kteří v kritické lokalitě bydlí nebo tam podnikají, budou muset sáhnout do kapsy.

Tak vypadá mapa stání pro rezidenty, kterou Brod zavádí od podzimu. Pro zvětšení rozklikněte.Zdroj: Se souhlasem města

V praxi to bude vypadat tak, že většina parkovišť v centru bude od podzimu pouze pro takzvané rezidenty. „Rezident je člověk, který má v dané oblasti místo trvalého pobytu, nebo tam vlastní nemovitost,“ vysvětlila mluvčí městského úřadu Alena Doležalová.

Parkování na místě rezidenta není zadarmo. „Rezident zaplatí za jedno parkovací místo a rok 900 korun. Za dvě parkovací místa už pět tisíc,“ upřesnila Doležalová. Kromě rezidentů město zavádí i kartičky abonentů pro živnostníky a podnikatele. Výrazně dražší než pro rezidenty.

Řidičům hrozí pokuty

Jan Zeman s poplatky za parkovací místa souhlasí. „Já si rád ročně za parkování V Rámech zaplatím. Ale pak očekávám, že moje místo nezabere někdo cizí,“ zdůrazňuje.

Za správné Zeman považuje i to, že kdo má víc aut, bude za parkování V Rámech hodně platit. „Když má někdo dvě i tři auta, co jen stojí u chodníku a zabírají místo, ať platí. Možná se pak zamyslí a pořídí si někde garáž,“ dodává Zeman. Řidičům, kteří zaberou místa rezidentů, hrozí pokuty. To ale kritizuje například Luboš Melichar. „Moje máma špatně chodí. Teď jsme se V Rámech na chvíli zastavili, protože potřebuje jít do galanterie. Takže za tu chvilku asi dostanu pokutu,“ vrtí nesouhlasně hlavou.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Havlíčkův Brod se s dopravní situací jako je V Rámech potýká několik let. „Město si nechalo zpracovat analýzu a na jejím základě padl návrh na změnu dopravního značení a navazujícího systém zpoplatnění stání motorových vozidel na parkovištích města včetně regulace doby zpoplatněného stání,“ vysvětlil starosta Zbyněk Stejskal.

Cílem změny je snížit v kritické zóně počet parkovacích míst, která řidiči zabírají dlouhodobě. Zajistit, aby se na takových místech řidiči střídali, k tomu umožnit místním obyvatelům a podnikatelům aby parkovací místo měli pokaždé k dispozici. Město už připravilo podrobnou mapu s přehledem rezidenčních míst. Rezidentní zónou je například celé Havlíčkovo náměstí, Horní ulice, Smetanovo náměstí, Beckovského ulice, Kalinovo nábřeží, nebo ulice V Rámech.

Parkovací revoluce v Brodě

Rezidenti s trvalým pobytem zaplatí za parkování v Brodě ročně 900 korun za první auto a 5 000 za druhé auto. Abonenti, podnikatelé a živnostníci, za první auto zaplatí 5 000 a za druhé 10 000 korun za rok.

Jen na rezidentské karty budou řidiči parkovat pod bary v Beckovského ulici, v celé ulici Trčkova a V Rámech.

V Beckovského ulici budou všechna parkoviště zpoplatněná a to ve všední den od 7 do 17 hodin. Po 17. hodině tam řidiči smějí parkovat už jen na kartu rezidenta nebo abonenta.

Změny v systému parkování začnou platit od října.