Sobíňov – Anketu na téma na jaké investiční akce by se měla obec v budoucnu zaměřit, uspořádali v Sobíňově.

Obecní úřad v Sobíňově. | Foto: Archiv

„Z anketních lístků byly největší požadavky na nové stavební parcely. V Sobíňově je to velký problém, protože většina pozemků určená ke stavění je v majetku soukromých osob. Samozřejmě pokud by se naskytla možnost odkupu pozemků do vlastnictví obce za adekvátní cenu, tak je odkoupíme. Zastavitelné plochy se jen těžko rozšiřují, musíme ctít územní plán,“ okomentoval výsledky ankety bezpartijní starosta Sobíňova Miloš Starý.