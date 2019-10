„Od 1. 3. 2020 dojde k převzetí poštovní přepážky obcí Sobíňov a vznikne takzvaná Pošta Partner. Poštovní služby po obci, jako je rozvoz balíků a roznos pošty, bude dál zajišťovat Česká pošta,“ informoval starosta Miloš Starý.

Převzetí pošty do správy obce také již také schválilo zastupitelstvo na svém srpnovém zasedání. „To znamená, že pošta v Sobíňově bude fungovat dál. Prodloužíme otevírací dobu a upravíme služby tak, aby vyhovovaly zákazníkům. Do budoucna plánujeme na poštu přesunout i výběr obecních poplatků. Pokud by obec přepážku nepřevzala do své správy, přepážka by byla v nejbližších letech opravdu zrušena a nahrazena elektronickým samoobslužným kioskem, což považujeme za nesmysl,“ zdůraznil starosta.

V současné době Poštu Partner provozuje na Havlíčkobrodsku například Oudoleň, Lučice nebo Šlapanov. Například v Dolním Městě ale s převodem vyčkávají.

Pošta Partner je podle Matyáše Vitíka mluvčího České pošty plnohodnotnou alternativou poštovních služeb. Rozdíl spočívá v tom, že je provozována třetí osobou, nikoli Českou poštou. Z hlediska poskytovaných základních poštovních služeb není mezi pobočkou a poštou Partner žádný rozdíl.