V táboře ČSSD na Vysočině zavládl v sobotu v podvečer velký smutek. Předseda krajské organizace Petr Krčál věřil v překročení pětiprocentní hranice zhruba hodinu předtím, než bylo sečteno kolem devadesáti procent hlasů.

Smutný předseda ČSSD na Vysočině Petr Krčál. | Foto: Deník/Roman Martínek

„Do poslední chvíle jsem věřil, že pět procent překročíme, to se ale nestalo. Myslím, že i daleko lepší výsledky na Vysočině nemohly celostátnímu trendu pomoci. Pro sociální demokracii je to samozřejmě velký smutek,“ svěřil se s pocity Petr Krčál ve chvíli, kdy bylo jasné, že se strana do Poslanecké sněmovny ČR nedostane.