Volební místnost v obecní budově se otevřela v sedm ráno, volby končily v deset večer. S ohledem na skutečnost že se jednalo o jediné nové komunální volby v okrese i v kraji, zřídil Český statistický úřad přebírací místo pro hlasovací lístky v Havlíčkově Brodě, s tím, že zároveň jeden zástupce úřadu bude přítomen i u voleb. O hlasy voličů usilovalo jedno nezávislé sdružení a dva samostatní kandidáti. Zastupitelé, kteří podali demisi, kandidovat odmítli. V podzimních komunálních volbách přišlo loni v Tisu volit 70 procent obyvatel, sobotní účast ale byla mnohem slabší. „V současné době přišlo volit asi 30 procent voličů,“ oznámila v sobotu odpoledne předsedkyně volební komise. Odmítla sdělit svoje jméno i jakékoliv další podrobnosti o průběhu voleb a dodala na vysvětlenou: „Je mi líto, ale nikdo mě nepověřil, že mám poskytovat nějaké informace médiím. Zavolejte si v pondělí na obecní úřad.“

Vnitřní spory a neshody

K volební urně se v sobotu v Tisu vydal například Josef Stejskal. „Myslím, že účast valná nebude, lidé sice chodí, ale když jsem byl volit s manželkou, byli jsme ve volební místnosti sami,“ sdělil starosta místního sboru dobrovolných hasičů. Podle názoru obyvatel Tisu se zastupitelstvo rozpadlo kvůli vnitřním neshodám.

„ Já o tom nic nevím, takové věci neřeším. Jen občas něco slyším na hasičské schůzi. V Tisu bydlím, ale pracuji jinde, domů jezdím jen večer. Když mám volno, věnuji se jenom hasičům,“ reagoval pan Josef. Nicméně, jak dodal, když se zastupitelstvo ve vsi rozpadne, je to problém, protože se stopnou různé důležité investiční akce .

Obecní úřad: rizikové pracoviště

Volební výsledky byly v Tisu známé už v noci. Z původně zapsaných 293 voličů jich přišlo 136. Účast byla asi 40 procent. Absolutní většinu získalo Sdružení nezávislých kandidátů Tis a Kněž. Ve stejné době jako v Tisu se v sobotu konaly v Česku nové komunální volby v dalších asi třiceti, většinou malých obcích. Proč se v takových obcích zastupitelstva rozpadají nebo se tam ani nepodaří dát dohromady kandidátku, přiblížil nedávno starosta obce Ždírec na Havlíčkobrodsku, Pavel Dobrovolný.

Ve Ždírci se loni na podzim volby nekonaly vůbec, protože se nepodařilo dát dohromady kandidátku. Podle Dobrovolného čelí obecní samosprávy na vsi extrémnímu tlaku ze strany státních úřadů, zbytečné byrokracii a nesmyslným pokutám. To vše korunují ještě stále se zhoršující mezilidské vztahy. „Vztahy ve společnosti se strašně zhoršily. Slušnost a důvěryhodnost vymizela. Je to vidět i u nás na obci. Naschvály, hádky. To, co si dneska domluvíte, zítra neplatí, potvrdila Marie Kollariková ze Stříbrných Hor. Obec vedla léta, ale jak zdůraznila, do důchodu odešla s radostí.

Pověst problémové obce, kde žádný starosta dlouho nevydrží, měla i Slavníč u Herálce. I tady kdysi tři zastupitelé z pěti odstoupili. Mezi zastupiteli vládly spory, některé skončily i soudem, jedna starostka se zhroutila, jeden starosta spáchal sebevraždu.