„Byl to pro mě a mou partnerku šok. Chápeme těžkou situaci ukrajinských uprchlíků. Jenže nejde vytloukat klín klínem a stěhovat na dlažbu domácí lidi v těžké situaci,“ povzdechl si Suchý.

Partnerka Jana Suchého Veronika Seidlová má několikaměsíční mimino. „Neumím si představit, kam se přestěhujeme. Partner pracuje, ale i tak máme nízký příjem. Nemáme na drahý nájem, půjčku na byt nám nikdo nedá. Musela bych jít s dítětem nejspíš do azylového domu. Ale tam nemůžeme žít jako rodina,“ povzdychla si.

O zrušení ubytovny a její proměně v azylové byty pro uprchlíky z Ukrajiny rozhodli městští radní. „Rada se rozhodla dát výpověď nájemci ubytovny v Kotlině. Celý objekt včetně stravovacího provozu převezme město a ubytuje tam lidi, kteří utekli z Ukrajiny před válkou,“ sdělil starosta Brodu Jan Tecl.

Jak upřesnil, na ubytovně žijí v současnosti necelé dvě desítky lidí, kteří budou muset ubytovnu opustit, až na výjimky. „Jedná se o dvě rodiny s dětmi, které jsou ve složité sociální situaci. O ty se postaráme,“ zdůraznil.

Stěhování se nelíbí ani dělníkovi ze Slovenska Renému Ondruškovi. „Pracuji ve Futabě. Teď nemám kam jít. Doufám, že mi nějaké bydlení najde agentura, ale moc tomu nevěřím. Tady mám druhý domov a práci. Když nebudu mít kde bydlet, musím zpátky na Slovensko. Jenže tam kde žiju práce není,“ postěžoval si Ondrušek.

Stejný problém postihne i jeho kolegu Rolanda Cibulu. Ani on se stěhovat nechce. „Nejsem žádný případ na dávkách. Řádně jsem chodil do práce ve Futabě. Teď o tu práci přijdu, protože nebudu mít kde bydlet. Doma žádnou nenajdu. Chápu, že Ukrajinci utíkají před válkou. Je mi to líto Ale i já jsem člověk,“ rozhodil Cibula bezmocně rukama.

Ubytovnu v Kotlině a sousední pizzerii už léta provozuje Iveta Kulhánková z Kaňku na Kutnohorsku. S faktem, že dostala od radnice výpověď z nájmu se nemůže smířit. „Nechápu to. Je to nefér,“ řekla.

Provozovatelce je líto lidí, kteří dosud na ubytovně bydlí. „Někteří z nich nemají opravdu kam jít. Jsou v těžké sociální situaci. Levnou ubytovnu Sport zbourali. Mám tu dokonce dvě rodiny s dětmi. Bojovala jsem o to, aby aspoň ty rodiny mohly na ubytovně zůstat,“ naznačila.

To, že dostala výpověď z nájmu v Kotlině je existenční problém i pro ni. „Přišla jsem o výdělek a musím na pracák. Nechápu, proč mi radnice nenechala ani nájem v pizzerii. Ubytovnu jsem vedla léta. Žádné problémy tam nebyly a do městské kasy jsem odvedla slušnou částku na daních,“ dodala žena.

Náhradní bydlení pro ubytované dělníky vedení města neřeší. „Agenturní dělníci nejsou občany Brodu. Ze zákona proto nemá město povinnost zajistit jim náhradní bydlení. Tu povinnost má agentura u které pracují,“ vysvětlil starosta Tecl.

Agenturní zaměstnanci mohou požádat město o náhradní byty. Radnice jejich žádost posoudí, velkou šanci podle starosty nemají.

Informaci potvrdil i jednatel společnosti Futaba Petr Charvát . „Zajistit ubytování pro agenturní dělníky je povinností dotyčné agentury, která je má na starost. Ne Futaby. My sice máme ubytovnu, ale preferujeme naše kmenové zaměstnance,“ naznačil Charvát.