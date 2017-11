Václav Klaus:Je důležité mít perspektivu v prostoru a čase

Havlíčkův Brod – Svoji druhou knihu zabývající se tématem klimatu a globálního oteplování představil na 27. Podzimním knižním veletrhu exprezident Václav Klaus. Kniha má název Zničí nás klima, nebo boj s klimatem?

Otázka změn klimatu a globálního oteplování patřila mezi Klausova oblíbená témata už v době, kdy byl hlavou českého státu. Například v rozhovoru s americkou televizí Fox News v roce 2009 řekl, že „ono velmi malé globální oteplení, které zažíváme, je důsledkem přirozených příčin“. V rozporu s názorem drtivé většiny odborné komunity tehdy také řekl, že úloha člověka je v něm „velmi malá, téměř zanedbatelná“.

Mohl byste vaši novou knihu čtenářům stručně představit?

Řekněme s humorem, že jsem měl chuť napsat cosi Dumasovského. Moje kniha Zničí nás klima nebo boj s klimatem, je de facto pokračováním tématu, které jsem popsal už před deseti lety. Kniha vyšla v roce 2007 pod názvem Modrá, nikoliv zelená planeta. Ta kniha vyšla ve světě v překladech do osmnácti jazyků. Je to velké téma, které je tu pořád s námi a je velmi často znevažováno. Současná debata o globálním oteplování ubrala na své intenzitě jen zdánlivě.

Nicméně nelze si nevšimnout například vysokých teplot v letních měsících, o kterých pamětníci tvrdí, že letní vedra kolem pětatřiceti stupňů i víc, nejsou v našich zeměpisných šířkách obvyklá a dávají to za vinu globálnímu oteplení planety, o kterém hovoří klimatologové.

Jsem naprosto přesvědčen, že ono velmi malé globální oteplení, které zažíváme, je důsledkem přirozených příčin. Je to periodický jev v dějinách Země. Úloha člověka je velmi malá, téměř zanedbatelná. K mírnému vzestupu průměrných teplot dochází, ale dopad na náš život je miniaturní. Dělat kolem toho hysterii je byznys a mimochodem velmi výhodný byznys. Klimatologové uvažují v historii epoch. Strašení globálním oteplením nepřestává, je to nová totalitní ideologie. Přes masivní manipulaci a propagandu údajného globálního oteplování není ohroženo klima, ale naše svoboda.

Takže kdo jsou podle vás ti propagátoři globálního klimatického strašení? Komu to prospívá?

Hlavní propagátoři? Tady bych rozlišil roli vědců, podvědců, politiků a také médií, což mě mimochodem, trápí nejvíc. A pak byznysu, který je v centru dění. Stačí si připomenout obří dotace například na výměny kotlů a nakonec roli veřejnosti. Politici a jejich souputníci, sdělovací prostředky a podnikatelská komunita, jednoduše chápou, že tohle je velmi dobrý námět, kterého se mohou chopit. Je to skvělý nápad uniknout z nynější reality. Neřešit aktuální krize, ale mluvit o světě v roce 2050, 2080, 2200. Je to pro ně skvělá práce. Voliči je nepotrestají za to, že udělali úplně špatné rozhodnutí, špatnou předpověď.



Těžko se divit, že člověk v diskusi o klimatu znejistí, když často slýcháme katastrofické zprávy o tom, jak na severním pólu vinou stoupajících teplot masivně tají ledovce.

Není pravda, že se na severním pólu výrazně otepluje, člověk ovlivňuje klima už celá staletí, ale důležité je v jaké míře. Mluvím o globálních teplotách, ne lokálních. Diskutovat o klimatu je od roku 1998 fenomén.

Můžete prozradit, odkud čerpáte poznatky pro svoje knihy?

Chraň bůh, že bych chodil venku a měřil teploty. To můj syn měří teplotu v Peci pod Sněžkou a je to dost zajímavé. Existuje celá řada studií a knih z nich jasně vidět že klimatické výkyvy existovaly už ve středověku. Navzdory evidentní a dobře zdokumentované klimatické kauze, 18 let nedošlo k žádnému zvýšení globálních teplot.

Takže co má dělat člověk, aby se v těch katastrofických předpovědích o klimatu neztratil a zachoval si zdravý rozum?

Dovolím si malou volební agitaci, Měli bychom si ve volbách vybírat politickou stranu, která říká, že máme na starost jiné věci než boj s klimatem. Neměli bychom si plést klima s počasím a nemyslet si, že když je v záři 14 dnů zima, že nastal konec světa. Ten hned tak nenastane. Jen malý příklad, musel jsem si před volbami do poslanecké sněmovny nedávno měnit občanku, a když jsem se podíval na standardní data, uviděl jsem, že můj průkaz platí do roku 2052. Stát je moudrý a ví svoje, když věří, že budu žít do 111 let. Důležité je mít perspektivu v prostoru a čase.

Nicméně vaši odpůrci vám vytýkají, že jste se vrhl na výzkum počasí, protože jste jako polistopadový politik se svou transformací neuspěl a kuponová privatizace měla na naše hospodářství v Česku tragický dopad.

Myslím, že transformace u nás dopadla nejlíp ze všech postkomunistických zemí, kdo tomu nevěří, ať vrátí diplom.

Přesto, jak může souviset ekonomie s klimatem?

Především do měření teplot se nepletu, jsem konzument klimatovědy. Nicméně ekonomie je klimatologii velice podobná, obě vědy závisí na pozorování, obě vědy se řídí statistikou i logikou.