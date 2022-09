Jedna z největších v republice. To je Svatováclavská pouť ve Světlé na Havlíčkobrodsku. Náměstí je v rekonstrukci, proto se radní rozhodli uspořádat tento víkend pouť v zámeckém parku. To vyvolalo negativní reakce a petici s názvem Parku klid. Je na ní něco přes stovka podpisů.

Světelský park jako pouťový areál není dobrý nápad. To si myslí zahradní specialista Pavel Kosík, který se o park stará. „Málokde mají města takový park. Některá místa jsou podmáčená i když je sucho. Občas spadnou staré stromy. Už hudební festival je na hraně, natož pouťové atrakce. Vibrace ze strojů mohou nevratně poškodit stromy v okolí,“ řekl Deníku. Jak dodal, na světelském náměstí zůstává po atrakcích rozbitá dlažba. Park bude vypadat mnohem hůř.

Petici proti pouti sepsal student gymnázia z Ledče nad Sázavou, který ve Světlé bydlí, Jakub Stočes. „Všichni víme, jak vypadá zámecký park po Sázavafestu. Netrapme přírodu,“ vyjádřil se v petici student a zdůraznil, že těžká technika park poškodí. Jedním z těch, kdo petici podepsal, je například obchodník Vladimír Laňka. „Podepsal jsem, protože pouť v parku je nesmysl,“ prohlásil. Živnostník Milan Dušek naopak považuje protesty kolem pouti v parku za zbytečný povyk.

Petici radnice převzala. Bylo na ní podle starosty Aubrechta 108 podpisů, z toho čtyřicet cizích lidí. „Radní vzali petici na vědomí,“ poznamenal. S pořadatelem pouti Františkem Lagronem má už radnice podepsanou smlouvu.

Jak starosta doplnil, radnice se s pořadatelem dohodla na přísných pravidlech. „V parku nebude doprovodná technika. Pořadatel park uklidí, postará se o bezpečnost. Převzal odpovědnost a složil kauci sto tisíc korun,“ zdůraznil Aubrecht.

Deník pořadatele Františka Lagrona z Pardubického kraje kontaktoval. „Pouť pořádá strýc, shodou okolností také František Lagron. Co starosta Aubrecht říká, je pravda. Ve Světlé bude pořádek,“ sdělil pořadatelův příbuzný František Lagron. Radnice pro pouť vyhradila asi čtrnáct tisíc čtverečních metrů. To je podle starosty Františka Aubrechta dokonce méně než pro Sázavafest. „Je to nejméně zalesněná plocha bez stromů,“ upřesnil.