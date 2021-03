Nejedná se ale o vakcíny, které mělo hejtmanství dostat přímo pro očkování u praktiků, ty byly v úterý dopoledne stále na cestě mezi distributorem a krajem. „Bohužel je to tak, že Vysočina do dnešního dne neobdržela jedinou dávku vakcíny AstraZeneca určenou pro praktiky,“ potvrdil hejtman.

Krajský úřad tak vzal situaci do svých rukou a stáhl z očkovacích center asi šest tisíc dávek vakcíny AstraZeneca, kterou v úterý rozvezl do šesti ordinací. Šlo o lékaře, kteří se jako první zaregistrovali a zároveň jsou schopni vyočkovat celé balení o sto dávkách vakcíny.

Jednou z lékařek, která dostala vakcínu mezi prvními, je Lenka Zachová z Jihlavy. „Momentálně sedím za stolem, mám před sebou čtyři papíry, mapu a přemýšlím, jakým způsobem to dám dohromady, aby se vždy z dávky, kterou otevřu, dostalo i na imobilní pacienty,“ oznámila v úterý odpoledne.

Očkování v ordinaci i u pacientů doma bude zajišťovat sama, zatím to bude výhradně vakcínou AstraZeneca. Lenku Zachovou přitom těší, že se na seznamy praktiků začínají dostávat i chroničtí pacienti. A radost jí dělá i reakce seniorů, které na očkování zve. „Je to strašně hezký pocit, když někomu zavoláte a on řekne: Vážně? A už zítra? Hned jsem tam,“ usmála se.

Očkovací centra otevřou dřív

Brzy začnou ohrožené skupiny docházet i do očkovacích center, ta se otevřou o pár dní dříve oproti plánu. „Z pěti očkovacích míst se stalo sedm,“ řekl Schrek s odkazem na nová místa v Telči a Třešti. „V Pelhřimově už funguje, v Jihlavě budeme začínat ve čtvrtek, v pátek ve Žďáru nad Sázavou a v sobotu v Třebíči,“ pokračoval pak vyjmenováním dalších míst. Nová města, kde by mohla být očkovací centra a je tam i personál, jsou Počátky, Velké Meziříčí a Přibyslav. Chybí jen dostatek vakcín.

Situace by se měla v dalších dnech zlepšit, vláda avizuje v tomto a následujících dvou týdnech zvýšené množství vakcíny AstraZeneca, která by následně mířila rovnou k praktikům. „Přichází situace, kdy vakcín není dostatek a lékaři si to musí vyjasnit mezi sebou. My nemáme tu ambici rozhodnout, kde je vakcína potřebnější,“ vysvětlil hejtman.

Krajský úřad aktuálně uvažuje o vytvoření mapy, ze které bude zřejmé, kteří lékaři očkují a kteří ne. „Věřím, že v příštích dnech najdeme společný způsob, jak obyvatelům sdělit, které ordinace očkují,“ uzavřel hejtman.