Kdo doma žádný nemá, nemusí zoufat. Na Vysočině je spousta míst, kde nejrůznější betlémy vystavují. Tradiční výstava betlémů je pro zájemce připravena i v Muzeu Vysočiny v Třebíči. „Přístupná je od desátého prosince až do sedmnáctého ledna. Původně jsme chtěli představit regionální betlémáře, ale nakonec jsme kvůli koronaviru museli od plánovaných výpůjček upustit,“ sdělila Eva Novotná z Muzea Vysočina Třebíč.

Přesto se mají návštěvníci na co těšit. „V bývalé konírně letos naleznou takřka výhradně betlémy ze sbírky našeho muzea. Výstavě dominují dva velké betlémy. Prvním z nich je jediný vypůjčený exponát: dřevěný vyřezávaný betlém z nedaleké Číměře. Druhým je velký stavěcí betlém Jindřicha Mládka ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč. Výstavu doplňují tradiční třebíčské skříňkové betlémy, které naše muzeum každoročně reprezentují na výstavách nejen v České republice, ukázky obloh nebo nové přírůstky naší muzejní sbírky,“ lákala Novotná.

Betlémy si mohou lidé prohlédnout i v Přibyslavi. „Výstava Betlémů je u nás v muzeu každý rok, ale většinou bývá nahoře v patře. Tento rok ji máme poprvé ve výstavní síni, je to připravené pro lidi za okny, aby výstavní síň nebyla prázdná. Naplánovali jsme to takto, protože jsme do poslední chvíle nevěděli, zda budeme moci otevřít nebo ne,“ informovala Marie Blažíčková z Městského muzea.

Za okny si lidé mohou prohlédnout okolo třiceti betlémů. „Lidé se mohou přijít podívat kdykoliv. Od půl čtvrté odpoledne až do rána jsou vystavené exponáty nasvícené,“ dodala Blažíčková.