Pořadatelem trhů je letos opět Městské divadlo a kino Ostrov (MDKO) . Slíbilo účast asi dvou desítek trhovců s nabídkou zboží domácí výroby. Například Nikola Staňková a Jaroslava Pelikánová z Chotěboře přivezly do Havlíčkova Brodu své originální domácí omáčky a čajové směsi. „V Brodě jsme už byly na farmářských trzích a je to super, organizace trhů je skvělá. Jak to bude se zájmem zákazníků, uvidíme,“ řekla Deníku Staňková.

Trdelníky, svařené víno, punč, proutěné košíky, spotřební zboží a sladkosti. Trhovci nabízejí své zboží ve stylových krytých stáncích. „Počet stánků je podobný, jako v předchozích letech, jedenadvacet. Podle potřeby doplníme stánky s plachtou, co se používají na farmářských trzích a trzích řemesel,“ upřesnil jednatel MDKO Tomáš Hermann.

Návštěvníkům vánočních trhů nezamotá hlavu ani tak množství vypitého svařáků, jako letošní ceny. Svařák dvě deci za šedesát korun, medovina dvě deci za osmdesát, tři deci medoviny za stovku, kus trdelníku za 120 korun. Deset kusů kremrolí za 220 korun. To rozladilo například Danu Smejkalovou z Havlíčkova Brodu. „Trhy, co do nabídky nic moc, ale ty ceny jsou děsivé. Mám několik vnuků, mají rádi trdelníky. Když jsem viděla, že tady chtějí sto dvacet korun za jeden, šly na mě mrákoty. Vzít sem všechny vnuky a dopřát jim mlsky, nechám tady tisícovku, ani nemrknu, ale taková je doba,“ postěžovala si.

Naopak Jaroslav Šerák nešetřil chválou. „Viděli jsme upoutávku v televizí a šli se podívat, moc se nám to líbí. Jinak na podobné akce nechodíme. Koupili jsme si košík a jdeme domů. Pochválit musím i letošní vánoční výzdobu města,“ řekl Deníku. Studentka Lenka Kasalová se na náměstí teprve rozkoukávala. „Zatím jsem obešla jen několik stánků, tak nevím, co bych řekla. Samozřejmě si tady dám svařák a budu se určitě dívat na ceny,“ dodala.

Trhy na Havlíčkově náměstí se konají v době od čtrnáctého do třiadvacátého prosince od devíti hodin ráno do pěti či šesti vpodvečer. Jeden stánek na jeden den stojí trhovce 605 korun, a to včetně elektrické přípojky.

Městské divadlo a kino dostalo podle Hermanna pořádání trhů pod svou režii poté, kdy se ty poslední nepovedly a návštěvníci nebyli spokojeni. „Doufáme, že si obyvatelé Brodu stěžovat nebudou. Děláme pro to maximum. Ceníky zboží pořadatel neovlivní. Loni jsme byli spokojeni, ohlasy byli pozitivní. Navíc třiadvacátého prosince je sobota, to má většina lidí volno a může si na trhy zajít vychutnat vánoční atmosféru,“ poznamenal Hermann s tím, že na druhé straně je otázka, jak budou spokojeni trhovci. „Také oni mají rodiny a chtějí se na svátky přichystat,“ dodal.

Ceník pochoutek z vánočního trhu:

Horká medovina: deci za 40, dvě deci za 80, tři deci za stovku

Svařák: deci za 30, dvě deci za 60

Vánoční punč: dvě deci za 50, tři deci za 70

Trdelník: Nejlevnější 80 korun za kus, nejdražší 120 za kus

Další nápoje: káva presso 40 korun, cappucino 50, latte 60

Sladkosti: deset kremrolí za 220, jedna kremrole za 25, marokánka 20 korun kus Jen pro srovnání v roce 2020 stály dvě deci svařáku 35 korun, punč 30, trdelník maximálně 80

