Pořadatelem vánočních trhů je letos opět Městské divadlo a kino Ostrov . Jak informoval za pořadatele jednatel Tomáš Hermann, trhy se konají v době od 14. do 23. prosince od devíti hodin ráno do šesti večer.

„Kolik bude stánků, to se nemění, je to jako v předchozích letech. Počet je v podstatě daný. K pronájmu je jedenadvacet krytých stánků, které na Havlíčkově náměstí postaví technické služby. Počet vlastních stánků, jako mají například výrobci trdelníku, podle potřeby doplníme stánky s plachtou, co se používají na farmářských trzích a trzích řemesel,“ upřesnil Hermann.

Městské divadlo a kino dostalo podle Hermanna pořádání trhů pod svou režii poté, kdy se ty poslední nepovedly a návštěvníci nebyli spokojeni. „Doufáme, že si obyvatelé Brodu si stěžovat nebudou. Děláme pro to maximum. Navíc 23. prosince je sobota, to má většina lidí volno a může si na trhy zajít vychutnat vánoční atmosféru,“ poznamenal Hermann s tím, že na druhé straně je otázka, jak budou spokojeni trhovci. „Také oni mají rodiny a chtějí se na svátky přichystat,“ dodal.

Vánoční trhy v Brodě pořádal pravidelně Václav Štaubert ze Štoků, který se ale s městem nerozešel v dobrém.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Věra Jakešová se na vánoční trhy v Brodě těší. „Chodím tam načerpat sváteční atmosféru," řekla. Naopak podle Dany Svobodové měly trhy zlaté časy tak dvacet let zpátky. „Tehdy to byla novinka. Na trzích se kupovalo vánoční zboží a dekorace, které člověk v obchodech nesehnal. Dneska si ozdoby koupíte na každém rohu, ale za čím dál víc peněz. Atmosféru svátků kazí i to, že na Mikuláše, čerty a vánoční dekorace v obchodě koukáte už od září,“ povzdechla si.

Podle Hermanna je nabídka trhů zaměřená na vánoční zboží, dekorace, rukodělné výrobky a tradiční pochoutky jako svařené víno, vánoční punč, trdelník, cukroví, medovina, uzeniny, sýry a podobně. Ceny zboží si na trzích určují prodejci, do toho pořadatel nevstupuje.

Součástí trhů je i kulturní program. „Program ještě tvoříme. Konkrétní seznam zatím nemám. Jen vím, že nebudou chybět kapely ve stylu folk. Loni byl úspěšný živý betlém, který připravila Oblastní charita spolu s Adivadlem spolu s charitativním jarmarkem. Nevím ale, jestli akci zopakují i letos,“ upozornil koncem října Hermann.

Podle mluvčí Charity Moniky Kadlecové živý betlém bude i letos. „Pouze datum se mění. Betlém uvidí návštěvníci na náměstí už 22. prosince. Chystáme i charitativní jarmark, vystoupí divadelní spolek Jen tak z Havlíčkovy Borové,“ řekla Kadlecová Deníku.

Zajímavou tradicí v Brodě je každý rok kolem Vánoc darování stromu. Ten posílá havlíčkobrodská radnice do partnerského města Brielle. Na přelomu listopadu a prosince proto putuje kamion s českým stromem 1 100 kilometrů přes hranice na holandský vánoční trh. Holandsko má urostlých stromů velký nedostatek.

„Po rozvěšení vánočních ozdob, dětských obrázků a světel se strom rozzáří při Lichtjesavond – slavnostním večeru v pátek 14. prosince, který tradičně organizuje partnerský výbor Havlíčkův Brod-Brielle, Brielští přátelé pak na oplátku přijíždějí na brodský květnový trh řemesel a na něm pečou či smaží holandské speciality – například koblížky oliebollen, kterými jako poděkování za strom obdarovávají kolemjdoucí,“ upřesnil Hermann.

VÁNOČNÍ TRHY NA HAVLÍČKOVĚ NÁMĚSTÍ:

termín a místo konání: čtvrtek - sobota 14. - 23. 12. 2023

od 9.00 do 18.00 hodin; v případě zájmu může být čas prodloužen či upraven

součástí trhů bude doprovodný program (ve vybraných hodinách)

Havlíčkův Brod vyhlašuje na vánoční strom, který ozdobí sváteční Havlíčkovo náměstí poptávku. Dárce zatím není známý. Dělají to i další města. Třeba Ledeč nad Sázavou hledá vhodný strom už od konce září. V okrese je Brod se svými víc než týdenními trhy výjimkou. Ostatní města se spokojí s jednodenními vánočními jarmarky v různou dobu.

Rozsvícení vánočního stromu a výzdoby na Havlíčkově náměstí se lidé v Brodě dočkají v neděli 3. prosince. Doprovodný program začíná ve čtyři hodiny odpoledne. K tradičnímu odpočítávání a rozsvícení výzdoby dojde v 17 hodin.

Zdroj: Redakce