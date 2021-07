Očekává se výskyt velmi silných bouřek, ve kterých se může lokálně vyskytnout přívalový déšť s úhrny kolem 50 milimetrů, nárazy větru kolem 90 km/h a kroupy. Výstraha platí od úterních 18 hodin večer do středy do 4. hodiny rannípro většinu území Česka včetně Vysočiny.

„Zejména večer a v noci se v bouřkách mohou vyskytnout silné nárazy větru i kolem 90 kilometrů za hodinu, lokálně přívalové srážky nebo kroupy,“ varoval Peter Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu Brno.

Meteorolog proto doporučil zabezpečit okna, dveře, skleníky nebo volně položené předměty. Lidé by také neměli vstupovat a vjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce by měli snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Během noci dojde podle Hrušky postupně k ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty budou 16 až 13 °Celsia.

Ve středu se ochladí, bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, postupně místy přeháňky, ojediněle bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 °C. Mírný západní až severozápadní vítr.