Světlá nad Sázavou – A je tu první derby šlágr v boji o postup do krajského přeboru.

Chceme vítězství. Takové přání zní z obou táborů před zápasem Světlá – Chotěboř. Hostující chotěbořští hráči ( v pruhovaném) jsou na tom hůře, na podzim totiž doma se Světlou prohráli. | Foto: Ivo Havlík

V osmnáctém kole přivítá světelská Bohemka na svém hřišti třetí celek tabulky z Chotěboře, který ztrácí na domácí dva body.



I.A TŘÍDA – SKUPINA A

SVĚTLÁ N. S. – CHOTĚBOŘ (NE, 15.30)

Vzájemný zápas je zatím na straně domácí Světlé, která dokázala na podzim v Chotěboři vyhrát 1:0. V jarních bojích jsou na tom zatím lépe domácí, kteří získali ve třech odehraných kolech o bod více. V prvním kole Chotěboř na svém hřišti prohrála s Věžnicí a Světlá ztratila dva body v posázavském derby s Ledčí. Potom už oba aspiranti postupu do nejvyšší krajské soutěže neklopýtli. Pětigólovou nadílku si ze Světlé odvezlo brodské béčko a tři body si svěřenci Františka Poláka přivezli z Humpolce.

Chotěbořští zvládli zápasy v Pelhřimově s béčkem a doma po zlepšeném výkonu ve druhém poločase porazili Dobronín 3:0.

Tento zápas je jeden z vrcholů jara a sezony vůbec. „Na utkání se samozřejmě těšíme. Může nám hodně napovědět, ale taky nemusí,“ tvrdí světelský trenér František Polák. Nic by utkání neřešilo, kdyby utkání skončilo remízou.

Ta by pro vzájemné zápasy hrála pro domácí tým. Hosté, pokud chtějí usilovat o postup musí ve Světlé vyhrát.

„Musíme to zvládnout. Každý zápas chceme vyhrát, a to samé platí i o zápase ve Světlé, kde dokonce je to až povinností,“ je si vědom chotěbořský šéf lavičky, Jiří Turek.

„Viděl jsem Chotěboř proti Dobronínu. První poločas to bylo špatný, ale v druhém poločase za to půl hodiny vzali a bylo to perfektní, moc se mi líbili,“ přiznal Polák a dodává: „Mají výborné individuality. Například Dušan Čapek je výborný jeden na jednoho, Somerauer, Čáp, Martin Odvářka, opravdu tvoří výborný tým.“

Oba trenéři mají problémy se sestavou. Zdravotně na tom není nejlépe Náděje a Čuřík, ale Polák věří, že se dají do neděle do kupy.

To v Chotěboři dlouhodobě nemohou počítat s Benákem, Moravec a Kaplan začali teprve s tréninkem. A co podle trenérů rozhodne? „My musíme včas přistupovat k hráčům a nedat jim čas ani prostor k nějaké jejich hře. Myslím, že to bude o jednom, maximálně o dvou gólech a rozhodnout může standardka,“ má jasno Polák.

V tomhle se oba trenéři názorově rozcházejí, protože chotěbořský Jiří Turek je jiného názoru: „My musíme dát víc gólů než soupeř, abychom uspěli. Obě mužstva mají hráče na to, aby padlo hodně gólů. Myslím si, že padnou víc jak tři góly.“

Na čí straně byla pravda, se uvidí až v neděli po utkání. Každopádně diváci se mají na co těšit.



Předpokládané sestavy:

Světlá n. S.: Janota – Karel, Dvořák, Valenta, Císař – Čuřík, Pohnětal, Sobek, Rezek – Křikava, Štros. Trenér: František Polák.

Chotěboř: Vykoukal – M. Čapek, Čáp, R. Odvářka, Jan Hlaváček – Dvořák, Kaplan, Somerauer, D. Čapek – Jiří Hlaváček, M. Odvářka. Trenér: Jiří Turek.

Rozhodčí: Beseda – Šťastný, Fabeš.