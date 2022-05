Namále už měla hospoda Na návsi ve Šlapanově na Havlíčkobrodsku. „Bývalý majitel šel do důchodu a prodával ji. Nechtěli jsme aby naši hospodu koupil někdo, ji bude možná chtít využít úplně jinak. Je to hospoda přímo v centru obce a tak nám moc záleželo na její budoucnosti,“ vysvětlila šlapanovská starostka Veronika Vyšinská proč se obec rozhodla, že hospodu koupí. Za dva miliony.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkJenže co s hospodou dál? Obecní úřad ji nabídl k pronájmu. „Provozovat hospodu sami, to bychom asi těžko zvládli. Takže jsme hledali nájemce a dneska tu máme šikovnou paní hostinskou,“ dodala starostka. Za výčepním pultem stojí, usmívá se a pivo točí zdatně sympatická hostinská Marcela Tvrdíková. Jak vysvětlila, není v oboru žádný zelenáč. „Pracovala jsem v hospodě U Zlodějky v Havlíčkově Brodě. Majitelé se ale vyměnili a dneska už tam nikoho neznám,“ dodala.

Šlapanovská hospoda přečkala i koronavirové trauma a tak nyní může Marcela Tvrdíková projevit svůj talent v oboru naplno. „Otevřeno máme každý den večer. Lidé ve Šlapanově si na hospodu zvykli a chodí sem pravidelně na pivo i na něco malého k tomu. Nabízíme prostory pro společenské akce. Kalendář je plný na dlouho dopředu,“ dodala s úsměvem, zatím co míchala nějakou dobrotu na sporáku.

Šlapanov

První písemná zmínka: 1257

Počet obyvatel: 813

Obecní úřad nechal hospodu opravit, ale tak aby historický styl zůstal zachován. Krytina na střeše za půl milionu je nová, stejně jako elektrické rozvody. Hospoda má nová okna. Letos chce obec připojit budovu na plyn, ale tak aby hospoda i byt nad ní měly každá svůj plynoměr.

Součástí šlapanovské hospody je totiž i byt nad lokálem. „Ten byt nikdo léta neudržoval. Potřebuje kompletní opravu. Až byt dáme do pořádku, chceme ho pronajmout, ale nejdřív ho nabídneme jako bydlení pro uprchlíky,“ upřesnila starostka.

Hospoda na návsi byla podle starostky Vyšinské ve Šlapanově od nepaměti. Její vzhled se moc nezměnil. Provozovala ji rodina Dubnový a Červenkových. Potom patřila Jednotě, která v hospodě otevřela obchod s masem a uzeninami. Obchod zde byl až do osmdesátých let, než se přestěhoval do nové prodejny. Obec měla v minulosti dokonce dvě hospody, ale ta druhá, za kostelem směrem na Věžnici je už zavřená.

Rodák: Jiří Mašín

Narodil se 27. května 1923 ve Šlapanově, zemřel v březnu roku 1991 v Praze. Byl český historik románského umění a výtvarný teoretik soudobého umění, celoživotní pracovník Národní galerie v Praze a roku 1960 její dočasný ředitel, a externí pedagog Akademie výtvarných umění v Praze (AVU). Věnoval se také teorii a metodice restaurování. Napsal texty do tří desítek katalogů výstav soudobého umění, jichž býval pořadatelem nejen v Národní galerii, ale i v regionech. Svými statěmi přispíval do mnoha časopisů, například Tvorba, Umění a řemesla, Výtvarné umění nebo Umění.

Tipy na výlet

Bitvu připomíná pomník mezi Štoky a Jihlavou.Zdroj: DENÍK/ArchivPamátník obětem napoleonských válek

Necelých devět kilometrů od obce Šlapanov, kousek za městysem Štoky směrem na Jihlavu, najdou milovníci historie žulový památník, který připomíná bitvu z roku 1805. Rakouské vojsko zde bojovalo proti bavorskému vojsku podporujícímu Napoleona. V okolí obce došlo 2. až 5. prosince 1805 k bojům mezi bavorskou divizí I. francouzského armádního sboru maršála Bernadotta a českým sborem rakouského arcivévody Ferdinanda. Obě armády mířily ke Slavkovu a zpozdily se. Napoleonská vojska zde byla poražena a ztráty na obou stranách dosáhly 1600 vojáků. Na bojišti byl roku 2000 postaven památník, připomínající památku padlých obou mocností.

Radnice v Přibyslavi.Zdroj: Deník/ArchivMěsto Přibyslav

Zhruba osm kilometrů od Šlapanova leží město Přibyslav. Nejvýznamnější kulturní památky najdou milovníci historie v městské památkové zóně. Gotickou věž z roku 1497, kostel Narození sv. Jana Křtitele. Zámek, kde mohou turisté navštívit Hasičské muzeum. Další pamětihodností města je známá jezdecká socha Jana Žižky od Bohumila Kafky v parku přibyslavského zámku. Dále mohou zavítat do Městského muzea se sídlem v Kurfürstově domě. Součástí muzea je také informační centrum. Nedaleko města se tyčí zříceniny hradu Ronova, vybudovaného ve 13. století pány z Ronova, Žižkova mohyla a Kamenný most v Ronově nad Sázavou.

