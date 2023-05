Další důvod k mrzutosti mají řidiči na Chotěbořsku. Až do půlky července bude uzavřená silnice ve Sloupně nedaleko Chotěboře na Havlíčkobrodsku. Řidiči budou muset použít objízdné trasy.

Oprava silnice. Ilustrační foto. | Foto: archiv Ředitelství silnic a dálnic ČR

Uzavírka byla nevyhnutelná. "Je to kvůli rekonstrukci mostu,“ upřesnil ředitel krajských silničářů Radovan Necid.

Pro řidiče to znamená desítky kilometrů jízdy navíc po objížďkách. Pojedou v okruhu Libice nad Doubravou, Slavíkov a Kamenice. Zavření silnice pociťují i obyvatelé sousedního Slavíkova. „Zatím to ještě jde. Autobusy jedou, lidé se dostanou do práce a domů. Horší to bude, až zavřou silnici první třídy na Barchanec. To už bude o nervy,“ konstatoval starosta Luboš Culek. K uzavírce u Barchance dojde v srpnu a potrvá do konce října.

Ve Sloupně je most přes tamní potok v tak špatném stavu, že ho podle silničářů čeká jen demolice a stavba mostu nového. Nosnou konstrukci tvoří ocelová roura. Součástí stavby je i úprava části komunikace v délce asi čtyřicet metrů. Jedná se o investici za víc než čtyři miliony.

Rekonstrukce a opravy mostů a propustků na Havlíčkobrodsku:



II/34431 Klokočov - most ev. č. 34431-1 – celková rekonstrukce

II/344 Libice - most ev.č. 344-010 – celková rekonstrukce

III/34422 Sloupno - most ev.č. 34422-1 – celková rekonstrukce

III/34428 Chuchel - most ev. č. 34428-1 – celková rekonstrukce

III/34428 Jeřišno - propustek č. 34428-11P – celková rekonstrukce

III/34417 Barovice - propustek č. 34417-2P – celková rekonstrukce

Omezení nečeká jen řidiče. Kvůli mostu a uzavřené silnici se změní jízdní řády autobusů. Jak informoval městský úřad v Chotěboři. Autobusová linka Chotěboř – Bezděkov – Slavíkov – Podmoklany – Ždírec nad Doubravou nebude ze Sloupna zajíždět do Slavíkova, nebudou tedy obsluhovány zastávky Sloupno, lom; Sloupno, Štikov, rozcestí.

Spoje, které za běžných okolností do Slavíkova zajíždějí, budou mít v části za Sloupnem v obou směrech dřívější časy příjezdu a odjezdu. Obsluha Slavíkova bude zajištěna prostřednictvím linky Chotěboř – Křemenice – Horní Bradlo.