K vidění byly stovky voňavých a barevných exponátů. „Měli jsme tady kaktusy, květiny, převážně jiřiny, zeleninu jako třeba rajčata, papriky, zelí, pálivé papriky, jablka nebo třeba včelí produkty,“ vyjmenoval Ladislav Pospíšil, hospodář světelských zahrádkářů.

„Vystavovali u nás i členové územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Havlíčkův Brod, konkrétně z Havlíčkovy Borové a Přibyslavi,“ pochlubil se Pospíšil. Právě ve spolupráci s havlíčkobrodským svazem akci pořádaly Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Světlá nad Sázavou, Město Světlá nad Sázavou a světelská kulturní zařízení KyTICe.

Ačkoliv letos Světelská zahrádka slavila jubileum, nic speciálního si organizátoři nepřipravili. „Naopak jsme to měli chudší než jsme zvyklí, protože se neurodilo. Část pomrzla a většina kvůli suchému a teplému létu uzrála moc brzy,“ posetskl si Pospíšil.

Ani menší úroda však návštěvníky neodradila a chodili v hojném počtu. „Přišla více než tisícovka lidí. Nejsilnější co do návštěvnosti je už tradičně pátek, protože chodí místní školy. Odhaduji to tak na 800 lidí a během víkendu pak přišlo zhruba 500 návštěvníků,“ prozradil Pospíšil.

Některé rostlinky si zájemci mohli koupit hned, jiné až po skončení akce. „Vystavované exponáty už tradičně prodáváme v neděli odpoledne. Každoročně je o ně poměrně velký zájem,“ přiblížil Pospíšil.

S nápadem pořádat Světelskou zahrádku přišel bývalý předseda pan Skala. „Já jsem se na ní začal podílet až od pátého ročníku. Lidi to postupně začalo bavit a dnes tím zejména ženy žijí a těší se na to celé léto,“ dodal s úsměvem zahrádkář.