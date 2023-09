Obyvatelé Světlé nad Sázavou se musejí v těchto dnech smířit s uzavírkou ulice Pěšinky. Pokračuje totiž další etapa opravy náměstí Trčků z Lípy.

Uzavření ulice Pěšinky ve Světlé nad Sázavou. Foto: poskytla Světlá nad Sázavou

Ulice Pěšinky ve Světlé nad Sázavou je ve uzavřená od minulého týdne. „Byly zahájeny stavební práce na další etapě revitalizace náměstí, do které jsou zařazené úpravy ulice Pěšinky, výlezů z podzemí a zahrady u kostela sv. Václava,“ informovala na webu města mluvčí Blanka Sedláková.

Podle radnice má tato uzavírka trvat do konce října. „Předpokládaný termín ukončení uzavírky může být ovlivněn postupem prací, a především koordinací přeložek sítí ostatních vlastníků,“ uvedla mluvčí. Ulice je uzavřená z důvodu výstavby inženýrských sítí. „A to v úseku od náměstí - příjezd od mostu i infocentra - až po úroveň vjezdu do areálu bývalého bazénu,“ doplnila mluvčí.

Podívejte se, jak opravené náměstí ve Světlé vypadá:

Zdroj: Štěpánka Saadouni

Vedení Světlé obyvatelům doporučuje v době oprav vstupovat do knihovny či Galerie Na Půdě pouze hlavním vchodem do budovy KyTICe. „Tedy přes infocentrum. Přístup k nemovitostem v ulici Pěšinky je po dobu prací umožněný,“ dodala mluvčí.

Práce na opravě ulice Pěšinky jsou součástí další etapy oprav náměstí Trčků z Lípy. Druhá etapa vylepšování má trvat do konce listopadu příštího roku.