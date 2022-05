Pozor objížďka, upozorňuje řidiče oranžová cedule před vjezdem na most ve směru od světelského zámku. Neukázněné zadrží semafor. Svítí červená a v koloně stojí asi deset aut. „Já jedu na Jeníkov a Čáslav. Moc to tady neznám, tak asi budu bloudit,“ přiznává mladý řidič v autě s pražskou poznávací značkou.

Ve městě bloudí nejen cizí řidiči. Dopravní situace ve Světlé nedělá radost ani havlíčkobrodskému řidiči Milanu Kerberovi. „Spustit najednou dvě stavební akce, náměstí a most. To není zrovna dobrý nápad. Já tudy jezdím denně a je to tady stejně na nervy jako loni,“ komentuje Kerber.

Dvě velké stavební akce se skutečně neobejdou bez dopravních omezení. Do ulice Lánecká řidiči přes náměstí neprojedou. Na mostě je kyvadlový provoz. „Průjezdnost městem je samozřejmě omezená kvůli stavbě, ale rozhodně to není tak náročné jako loni,“ vysvětluje starosta František Aubrecht a připomíná, že loni, kdy se na náměstí začalo s modernizací, muselo město využít k dopravě i cyklostezku.

Letos je podle Aubrechta situace výrazně lepší. Přes most mohou jezdit auta do 3,5 tuny a autobusy. Jen pro nákladní auta platí objízdná trasa z Havlíčkova Brodu až přes Habry.

Na rozkopané náměstí a provizorní cesty pro pěší si po roce opět zvykají i Světelští. Obchodník s elektronikou Vladimír Laňka o opravách náměstí mluví s podmračeným výrazem. „Samozřejmě že ty výkopy na náměstí mají vliv na naše tržby. Trvá to už druhý rok. Jinak bych čekal u tak velké akce větší pracovní tempo. Na mostě moc dělníků není a práce v centru se také vlečou,“ kritizuje Laňka.

Radost z rozkopaného náměstí nemá ani Marie Bedrníčková z bývalého knihkupectví na náměstí. „Pro podnikatele v centru je to rána. Třicet let se nic nedělo a teď už dva roky takový zmatek. Všechno rozkopané,“ povzdechla si.

Na úbytek zákazníků si stěžuje i prodavačka v obchodě s oděvy Fashion for Help. „Samozřejmě chodí výrazně méně lidí. Hlavně ti, co byli zvyklí přijet autem a zaparkovat před obchodem. Teď nemají kde,“ upozornila na problém. Podobné zkušenosti mají podnikatelé i v sousední Lánecké ulici.

Podle starosty Aubrechta práce pokračují podle plánu. „Žádné velké zpoždění není. Stavba nebude mít vliv na tradiční festival Sázava fest a už vůbec ne na podzimní pouť,“ uvádí starosta.

Letošní druhá etapa rekonstrukce náměstí Trčků z Lípy začala v únoru. Dělníci se pustili do svahu a schodiště od křižovatky ke kostelu a prostranství před bankou. Aktuálně se pracuje na náměstí od spodní křižovatky do Lánecké ulice. Objížďka vede ulicemi Sázavská a Na Sídlišti. Most opravuje Krajská správa a údržba silnic. Práce na něm skončí před prázdninami. Opravy mostu stojí asi čtrnáct milionů korun.

Na mostě se pracuje ve čtyřech etapách. Do poloviny května na jedné polovině vozovky, do poloviny června na druhé. Další dva týdny dělníci položí chodníky. Práce skončí na mostě závěrem června.

Na náměstí ale budou práce pokračovat. Do Lánecké řidiči neprojedou až do září. Pak se stavební stroje přesunou před radnici a směrem do Nádražní ulice. Práce potrvají do konce roku. Přeměna náměstí včetně první loňské etapy přijde na víc než osmdesát milionů korun.

Modernizace náměstí ve Světlé



- Druhá etapa začala letos v únoru.



- Zahrnuje přípravné práce, stavbu, přeložky a rekonstrukce inženýrských sítí. Dále je to prostor před kostelem svatého Václava. Tam to jsou zemní práce, výstavba nového schodiště. Část opěrné zdi po obou stranách stávajícího schodiště zbourají. V plánu je stavba inženýrských sítí, základy pro nové infocentrum, příprava pro budoucí komunikaci do ulice Pěšinky.



Oprava mostu ve Světlé



- První etapa od dubna do poloviny května dělníci opraví polovinu mostu k náměstí plus přilehlou část vozovky.



- Uzavřený jeden jízdní pruh na mostě a na silnici druhé třídy. Druhá etapa od poloviny května do poloviny června. Dělníci opraví druhou polovinu mostu z náměstí plus přilehlou část vozovky. Na mostě uzavřen jeden jízdní pruh na mostě a na dvou přilehlých silnicích druhé třídy. Třetí etapa od poloviny června do šestadvacátého června. V poslední etapě bude na tři dny, do konce června, most zcela uzavřený pro veškerou dopravu.