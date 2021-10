První kroky ke změnám se uskuteční zatím jen v lokalitě rodinných domků Na Kalvárii. Obyvatelé dostanou barevné popelnice na papír, plast a bioodpad zdarma. Popelnice budou sváženy přímo od domu. Nákup nádob a rozvoz do domácností začne během podzimu, potrvá do konce roku 2021. Svozy začnou začátkem nového roku. „Nádoby na papír a plast se vyvezou jednou za měsíc, nádoby na směsný komunální odpad a bioodpad jednou za 14 dní,“ upřesnila Gögeová.

Například Olga Fialová takové změny vítá. „Je to dobrý nápad třídit v pohodlí doma. Kontejnery jsou často přeplněné, protože tam hází odpad i cizí co ve městě nebydlí,“ zdůraznila.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.