„V první etapě prodeje městských pozemků na výstavbu rodinných domků jsme prodali tři stavební parcely. Prodej probíhal takzvanou obálkovou metodou. Vyvolávací cena byla 910 korun za metr čtvereční. Nejvyšší nabídka činila 1 050 korun,“ prozradil starosta města Jan Tourek.

Jelikož tři parcely ještě zbývají, vypsali zastupitelé druhé kolo soutěže. „Opět to bude obálkovou metodou. To znamená, že zájemce napíše do obálky částku, kterou je ochoten dát za metr čtvereční, a podle toho, kdo dá nejvíc, si pak vybírá. Obálky budeme otevírat 25. listopadu,“ sdělil Tourek a dodal, že cena za metr čtvereční zůstává stejná.