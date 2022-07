Jak dodal, když se na Chotěbořsko vydal poprvé, pobavilo ho, že na vesnici, kam přijel jen náhodou, mají to, co by někde ve městě marně hledal.

Město Chotěboř kde žije asi deset tisíc lidí, chce mít také vlastní dobíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola. „Nabíjecí stanici chystáme před obchodním domem v ulici Krále Jana. Jednáme s Čezem,“ řekl starosta Tomáš Škaryd Deníku. Předpokládaná cena je ve statisících korun. Město požádá o dotaci. Stanice bude snad do roka.

Vepříkov má dobíjecí stanici pro elektromobily na zdi obecního úřadu asi rok. „Je to naše stanice. Instalace jednoduchá. Platby za nabíjení probíhají přes systém EV mapy. Obec má korunu z každé kilowaty. Nabíjení kol je zadarmo,“ sdělil starosta obce Petr Bárta.

Kromě dvou dobíjecích stanic pro elektromobily a elektrokola vsadili ve Vepříkově i na další moderní technologie. Investovali do solárních panelů a tepelných čerpadel. „Vede nás nutnost. Musíme šetřit. V zastupitelstvu jsme v tom zajedno,“ konstatoval starosta Bárta. Dvě tepelná čerpadla jsou vzadu u vepříkovského kulturního domu. „Vytápějí kulturák i budovu hasičské zbrojnice,“ upřesnil starosta. Podle názoru Jaroslava Stehna z Vepříkova i moderní technika na vesnici patří. „Důležité je aby se ve vsi dobře žilo. Doba jde dopředu a vyhnout se tomu nedá,“ zdůraznil.

Investice do tepelného čerpadla vyšla na více než milion. „Použili jsme milion za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku. Zbytek jsme doplatili my,“ doplnil starosta. Druhým krokem k úsporám jsou solární panely na střeše čističky odpadních vod. „Mají výkon 5,3 kilowatt, to pokryje spotřebu. Co je navíc, můžeme vracet zpět do sítě. V opačném případě není problém z ní zase něco odebrat. Je to typická solární elektrárna,“ vysvětlil Bárta.

Když Vepříkov postavil čističku a zastupitelé viděli ty zálohy, co měsíčně zaplatí za energie, lekli se. Nechtěli lidem ve vsi zdražovat stočné. Teď další panely Vepříkov chystá i pro čističku v místní části Miřátky. „Panely ve Vepříkově se vyplatily, co jsme do nich dali máme zpátky. V Miřátkách je menší odběr, ale pořád se to vyplatí,“ dodal Bárta.

V Chotěboři se může proměnit v elektrárnu skládka Lapíkov. Podle starosty Tomáše Škaryda prošla velká část skládky rekultivací a je vlastně nevyužitá. „Už delší dobu se zabýváme možností postavit na prázdné ploše skládky fotovoltaickou elektrárnu,“ řekl starosta Deníku. Jak dodal podnikla radnice v Chotěboři již první kroky a požádala o průzkum odborníka. „Nejdůležitější roli v tomto případě hrají vlastnické vztahy. Elektrárnu musíme napojit na trafostanici, ale k tomu potřebujeme souhlasy všech majitelů pozemků,“ poznamenal starosta. Elektrárnu by pak zřejmě provozoval soukromník, který by platil městu nájem nebo dodával levnější energii.

