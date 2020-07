Dvě tepelná čerpadla nově stojí u zadní části vepříkovského kulturního domu. „Budeme jimi vytápět nejen kulturák, ale i budovu hasičské zbrojnice,“ přiblížil Bárta.

To má být přínosné nejen pro obecní kasu, ale i zmíněné objekty. „Doteď tam byla jen malá kamna. V zimě, když jsme zatopili, se zdi začaly potit a budovy trpěly. Teď to pro ně bude obrovské plus,“ podotkl Bárta.

Celá tato investice vyšla na více než milion korun. „Použili jsme na ni milion, který jsme získali za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku. Zhruba 280 tisíc jsme doplatili my,“ sdělil vepříkovský starosta.

Druhým krokem k šetření pak byly solární panely na střeše čističky odpadních vod. „Mají výkon 5,3 kilowatt, což by mělo pokrýt spotřebu, která tam je. Pokud bude něco navíc, budeme to vracet zpět do sítě. V opačném případě není problém z ní zase něco odebrat. Je to zkrátka taková typická solární elektrárna,“ popsal Bárta.

„Když jsme postavili čističku a viděl jsem ty zálohy, které měsíčně platíme, říkal jsem si, že by s tím chtělo něco udělat. Zrovna jsem si v té době dával solární panely na střechu svého domu, tak mě napadlo, jestli bychom touto cestou nemohli jít i v obci. Probrali jsme to na zastupitelstvu a můj návrh se zalíbil i ostatním,“ svěřil se Bárta.

Panely vyšly na 160 tisíc korun. Teď je Vepříkovští plánují instalovat i na čističku v místní části – Miřátkách. „Je tam sice menší odběr, ale finanční rozdíl není takový, takže se nám to vyplatí,“ dodal Bárta.