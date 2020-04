„Celá akce je ve výstavbě, cena včetně kanalizace je 60 milionů korun, stavíme s dotací od Ministerstva životního prostředí. Ta činí 63 procent,“ informovala starostka Vilémova Lenka Homolková.

Čistička s kanalizací bude sloužit zhruba pro 1200 obyvatel Vilémova. Do místních částí kolem Vilémova se nový kanalizační systém zavádět nebude. Stavbu zajišťuje firma T4BUILDING z Kolína, která vyhrála výběrové řízení.V současné době v místě za hřištěm ve Vilémově již stojí nová budova čističky do které odborníci namontují potřebnou techniku.

Výstavba kanalizace a čističky zatím probíhá podle starostky Homolkové v souladu s harmonogramem, až na stoku v zahradách nad kovárnou. „Bohužel během letošní zimy nebylo možné z důvodu počasí provést její stavbu v plánovaném termínu, a proto se to děje nyní. Dosud omezovala stavba většinou jen určité části obce. Nyní přijdou na řadu stoky v komunikacích. Bohužel jejich stavba nebude možné bez částečných nebo celkových uzavírek,“ konstatovala starostka.

Takže například od 13. dubna do 30. září dojde k celkové uzavírce silnice číslo III/3453 v lokalitě od Stávku směrem na Habry. Příjezd na hřbitov a část Dolík bude možný.

„Objízdná trasa bohužel nešla vyřešit jinak než na Golčův Jeníkov, Frýdnavu, Rybníček. Další celková uzavírka, která nás nemine je uzavírka silnice č. III/34512 od Antikora na Uhelnou Příbram a to v termínu od 1. července do 31. srpna,“ upřesnila starostka.

V tomto úseku bude provoz ještě částečně omezen v termínu od 1. dubna do 30. dubna. Během výstavby stok vedoucí kolem silnice číslo II/345 Golčův Jeníkov – Chotěboř, bude provoz řízen semafory. Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap. První etapa se podle Homolkové týká trasy od kovárny v zatáčkách k velkému mostu a uskuteční se v termínu od 1. dubna do 31. května.

Druhá etapa se týká trasy od křižovatky na Habry až k ulici k novým parcelám v Klášteře. Práce se uskuteční v termínu od 1. června do 31. srpna. Příjezdy k nemovitostem jednotlivých majitelů v uzavírkách budou s každým řešeny individuálně během stavby.