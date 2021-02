Ve Vilémovicích žijí necelé tři stovky lidí. „Občas si říkám, že jsme obyvatele rozmazlili,“ říká s úsměvem starosta Václav Vacek. Jak dodává, nechce tvrdit, že obec nemá problémy. „Před pěti lety nám někdo po vsi trousil anonymy. Rok před tím jsme se rozhodli posílit zdroje vody, s dotací jsme udělali průzkumný vrt. Voda je kvalitní. Jen jsme to veřejně ohlásili, vrt někdo poškodil. Rozstřílel ho z revolveru. Pachatele neznáme dodnes,“ konstatuje Vacek.

Starostou v obci je Václav Vacek skoro dvacet let. Jednou z prvních akcí po jeho nástupu byla plynofikace. Inženýrské sítě pro 16 rodinných domů, nové chodníky a dětské hřiště. Největší akcí za posledních 50 let je stavba Obecního domu. „Je to moderní zařízení s klubovnami, velkým sálem, s jevištěm a infocentrem,“ popisuje nejdůležitější akci v obci starosta Vacek. Při slavnostním otevření se obec dočkala i znaku a praporu. Obecní dům posvětil opat želivského kláštera Jáchym Jaroslav Šimek.

V současné době Vilémovice pokračují v úpravách veřejného prostranství. Sem patří podle Vacka i demolice staré Karlovy hospody, kterou obec od majitele odkoupila a nechala zbourat. „Demolice stála 400 tisíc, ale v obci jsme uspořádali sbírku. Obyvatelé věnovali na odkup celých 300 tisíc,“ zdůrazňuje Vacek.

Investiční akce ve Vilémovicích za poslední roky vydá podle starosty Vacka na dlouhý seznam. K těm hlavním patří oprava požární nádrže, nový vrt na posílení obecního vodovodu. Parkoviště u lesa, oprava kostelíku na návsi a místní kaple, kde se konají srazy rodáků a vilémovická pouť. „Důležité je rozšíření místní kanalizace, opravy chodníků, požární nádrže nebo nové nástupiště u vlakové zastávky,“ dodává starosta. Letos se chtějí ve Vilémovicích pustit do odbahnění rybníka, oprav komunikací a přípravy projektu na rozsáhlé úpravy centra obce.

Kromě investičních akcí se Vilémovice mohou podle starosty Vacka pochlubit bohatou spolkovou činností a čilým veřejným životem. „To u nás se některé obce inspirovaly k vyvěšování státní vlajky nejen u příležitosti oslav. U nás je česká vlajka v centru obce k vidění neustále. Proto jsme si ji nechali vyrobit z kvalitního materiálu, je to důkaz naší národní hrdosti,“ zdůrazňuje Vacek.

Ve Vilémovicích je aktivní divadelní soubor, dětský klub Vilík, po letech obnovili tradiční poutní slavnosti, pořádají srazy rodáků a přátel obce, akce pro děti, zámeckou zahradu zdobí místní lípa svobody. V centru vsi je pomník padlým v první světové válce a originální lampa připomínající otevření Obecního domu a 30 let od Sametové revoluce.