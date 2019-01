Ždírec nad Doubravou - Nový dům s pečovatelskou službou za desítky milionů otevřeli v sobotu 19. ledna ve Ždírci nad Doubravou. V přízemí jsou navíc ordinace a dokonce malý operační sál pro drobné lékařské zákroky.

V novém Domě s pečovatelskou službou je 14 bytů, dole lékařské ordinace i malý operační sál. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

Přitom celá stavba trvala jen asi 15 měsíců. „V roce 2015 schválili zastupitelé záměr postavit ve Ždírci nové pečovatelský dům a rozšířit síť zdravotních služeb. V roce 2016 byla hotová finální verze studie. V roce 2017 jsme měli projekt a vyhlásili jsme soutěž na dodavatele stavby. V létě 2017 se začalo stavět a za 15 měsíců bylo hotovo,“ popsal celý proces stavby starosta Bohumír Nikl.

Stavbu provedla firma Vlastimil Zelený – START Brtnice. Investice činily 44 milionů korun, z toho přes osm milionů získalo město v dotacích od Ministerstva pro místní rozvoj, zbytek zajistil Ždírec za pomoci bankovního úvěru. V přízemí objektu jsou ordinace praktického lékaře, zubaře (toho ve Ždírci zvlášť uvítají), ordinace ortopéda a dokonce malý operační sál pro drobné lékařské zákroky. Nahoře pak celkem 14 bytů pro seniory, z toho jeden uzpůsobený pro vozíčkáře. Dům je bezbariérový s výtahem, vytápění zajišťují moderní kotle s tepelným čerpadlem.

Součástí slavnostního otevření Domu s pečovatelskou službou byla i celodenní prohlídka pro veřejnost. Hned po zahájení se do budovy hrnuly doslova davy návštěvníků ze Ždírce i okolních obcí bez rozdílu věku, takže zaměstnanci městského úřadu museli návštěvníky rozdělit do skupinek, aby si mohli pečovatelský dům v klidu prohlédnout. „Když k nám na radnici přicházejí nespokojení občané a na něco si stěžují, tak mi občas říkají, podívejte se, jak to dělají ve Ždírci, a musím přiznat, že na tom něco pravdy je,“ poznamenal starosta za hosty starosta Havlíčkova Brodu a zároveň senátor za ODS Jan Tecl.

„Doufám, že když se někdy dožiju důchodu, budu mít možnost dožít v tak krásném domově. Pokoje jsou světlé, příjemné, u každého bytu je balkon s výhledem do přírody. Je to prostě nádhera,“ pochvalovala si během prohlídky jedna z návštěvníků Zdena Vašíčková. „Je to pravda, co by za takové bydlení dali lidé v Praze, v jakých podmínkách se tam žije a za jaké ceny,“ reagoval na slova chvály poslanec Radek Koten (SPD).

Jak prozradil starosta Bohumír Nikl, město na výstavbě Domu s pečovatelskou službou nešetřilo, všechno vybavení a zařízení je z kvalitního materiálu. „Ono není těžké nakupovat levné věci, jenže pak neděláte nic jiného, než že opravujete pořád dokola, takže se vám v konečné fázi ten levný materiál prodraží dvakrát,“ podotkl starosta Nikl s tím, že všechny pokoje v pečovatelském domě jsou již obsazeny. V současné době má Ždírec k dispozici celkem 42 bytů pro seniory ve třech budovách.