Starosta města Ledeč Zdeněk Urban a oba jeho místostarostové jsou v současné době v karanténě kvůli koronaviru a čekají na pondělní výsledky testů. "Jestli bude výsledek testů negativní, vrátí se starosta a jeho kolegové do práce již v úterý," sděluje vedení města.

Zatím městský úřad změnil kvůli obavám z šíření koronaviru úřední hodiny. Pro veřejnost je úřad otevřený jen v pondělí a ve středu, a to od 14.00 do 16.00 hodin. Změny trvají do odvolání.

„Ve zmíněnou dobu bude možné činit podání ve vestibulu úřadu u určeného pracovníka a přístup na jednotlivá oddělení bude umožněn až na základě posouzení nezbytnosti osobního jednání s konkrétním zaměstnancem. V neúřední dny bude městský úřad uzamčen a vstup nebude možný,“ upozornili zástupci úřadu na svých webových stránkách. Samozřejmostí jsou dvoumetrové rozestupy.

Pro komunikaci by návštěvníci úřadu měli využívat především telefon nebo e-mail. „Zaměstnance úřadu je možné touto formou kontaktovat na služebních kontaktech, které jsou k dispozici na oficiálních stránkách města. Žádosti a podání, u kterých není třeba potvrzení o přijetí, je možné vkládat do poštovní schránky u vchodových dveří úřadu,“ dodali.