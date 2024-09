V Brodě se nejhorší scénáře nenaplnily

S ohledem na výstrahu meteorologů, kteří varovali před zvýšeným rizikem povodní v oblasti Vysočiny, zasedlo už ve čtvrtek 12. září vedení města Havlíčkův Brod a vyhodnotilo aktuální situaci. Radnice ujistila veřejnost, že město je na případné povodňové nebezpečí připraveno. „V ranních hodinách dosáhla hladina řeky Sázavy v Pohledštích Dvořácích I. stupně povodňové aktivity, stejně tak v oblasti Chlístova a na profilu Šlapanky v Mírovce,“ informovala v sobotu 14. září mluvčí radnice Zuzana Melounová.

Hasičský záchranný sbor naplnil pytle s pískem. Protipovodňové bariéry vyrostly například u potoka Žabinec, u městského kina Ostrov nebo u vchodu do katastrálního úřadu. „Hasiči mají připraveno přes 1400 pytlů s pískem a jsou k dispozici i rezervní zdroje materiálu na další ochranné práce. Situaci nepodceňujeme a jsme připraveni jednat v případě nutnosti," řekla Melounová.

Situace se v sobotu rychle zhoršila. V části Brodu došlo k výpadku elektřiny. Už v noci z pátku na sobotu se Sázava dostala na třetí stupeň. To znamenalo na celý víkend stav ohrožení. Velká voda dělala starosti třeba obyvatelům Vysočan. „U Šlapanky se to zas vylilo,“ řekla Deníku Jana Bechyňová z Havlíčkova Brodu.

V lokalitě Vysočany se skutečně výrazně zvedla hladina potoka Šlapanka i řeky Sázavy. Některé zahrady byly v dolní části zatopené, ulici Krátká a stezku pod zahradnictvím u Křesťanů městská policie zahradila vstup páskou se zákazem vstupu.

Pohled na zatopené zahrady lákal zvědavce, a to není podle brodské radnice dobrý nápad. „Kromě dodržování stávajících opatření vybízí povodňová komise občany k tomu, aby se vyhnuli povodňové turistice a nepřibližovali se k rizikovým místům v okolí řek či jiných zasažených oblastí,“ zdůraznila mluvčí radnice.

Černý scénář, že se řeka Sázava nakonec vylije z břehů, se naštěstí nenaplnil. Voda začala v pondělí 16. září klesat na druhý stupeň. Obyvatele si tak po třech dnech mohli oddychnou. Protipovodňové bariéry začal mizet v úterý 17. září. Po desáté hodině dopoledne začalo dokonce svítit slunce a teplota výrazně stoupla.

„Povodňová situace v této části toku Sázavy se tak zklidnila, že hladina řeky klesala v některých oblastech i rychleji, než se předpokládalo. V tuto chvíli tak není nutné udržovat zvýšený stupeň pohotovosti,“ sdělila mluvčí městského úřadu v Havlíčkově Brodě Zuzana Melounová a dodala, že nyní je důležité zaměřit se na úklidové práce, které provádějí technické služby města.

Současně se začínají sčítat škody, které způsobil nejen vzestup hladiny, ale především silný déšť a vítr. Ani povodňové zábrany ale sklepy divadla a kina Ostrov neochránily. „Museli jsme ze sklepů v době záplav čerpat vodu, ale to je u nás trvalý problém. Naše sklepy jsou pod úrovní hladina řeky a voda je tam každou chvíli. Takže čerpáme trvale. Do budoucna to ale musíme nějak řešit,“ konstatoval jednatel Tomáš Hermann.

Pytle s písek bránily vniknutí velké vody do budovy rybářské bašty v lokalitě na Žabinci. „Naštěstí se nic nestalo, voda nás nezaplavila,“ řekl Deníky majitel rybárny Josef Nikl. Jeho syn Josef Nikl majitel rybářství v Chotěboři, ale už sčítá škody. „Hlavně na rybách, které nám z rybníků uplavaly. To se ale při velké vodě stává. Pak máme nějaké menší škody na rybníce v Hařilově Lhotce,“ upřesnil.

Ve Světlé a Ledči bili a poplach

V neděli v noci bylo ve Světlé nad Sázavou dosaženo 3. stupně povodňové aktivity. „Z tohoto důvodu došlo k dočasnému uzavření nábřežního prostoru v ulici Jelenova. Řeka Sázava kulminovala v pondělních ranních hodinách na 287 centimetrů, v současné době hladina pozvolna klesá. S ohledem na deštivé počasí budou protipovodňová opatření, jako pytle s pískem, velkoobjemové vaky a mobilní stěna, odstraňována nejdříve v úterý 17. září,“ sdělila mluvčí radnice Blanka Sedláková a uvedla pro porovnání, že v prosinci 2023 dosáhla řeka při kulminaci 313 centimetrů.

Tragické zkušenosti má s velkou vodou Ledeč nad Sázavou. „Dle obdržených informací může být průtok na řece Sázavě dvakrát vyšší něž při povodni v roce 2006,“ varoval obyvatele místostarosta Michal Simandl.

Ledeč zažila krizi v roce 2004. „Pamatuji si přesně co se dělo, když se u nás v létě rozvodnil potok v Pivovarské ulici. A to je už dvacet let. Byla to hrůza, všechny domy kolem zatopené. Všude bahno, všechno pod vodou. Tenkrát jsem pracovala pro Charitu a dělala sociální šetření, aby se postiženým dostalo pomoci,“ vzpomínala Iveta Krajcigrová Vrbová.

Sázava V Ledči dosáhla druhého stupně v noci z neděle na pondělí 16. září. „V neděli v podvečerních hodinách byl uzavřen chodník pod bývalým Finančním úřadem,“ informoval o aktuální situaci místostarosta. Uzavřela se i komunikace směr Sechov. Sázava ale zůstala v korytě a postupně klesla.

Jak řekl Deníku, uvítalo město činnost záchranných složek a pomoc dobrovolníků. „Chceme poděkovat zejména profesionálním i dobrovolným hasičům, policii, našim technickým službám za obětavou práci a dále místním firmám a organizacím, které držely pohotovost, moc si toho vážíme,“ zdůraznil.

Jenom pytlů s pískem bylo tisíc. Zatarasily vstupy do objektů kolem řeky, ještě ve středu 18. září dopoledne byly k vidění dokonce i před dveřmi bývalého domu dětí přímo na Husově náměstí, kde jsou dvě cukrárny a prodejna. Potravinová banka ve svém sídle v Barborce připravila i krizové ubytování. Aktuálně banka pořádá sbírku na oblasti postižené ničivou povodní, kde na rozdíl od Brodska takové štěstí neměli.

Hasiči hlídali Doubravu u Bílku

Podle vedoucího strážníka městské policie v Chotěboři Petra Doležala je na Chotěbořsku takzvaným bolavým místem místní část Bílek kudy protéká řeka Doubrava. „Situaci sledujeme a aktuálně se situace uklidňuje. V Bílku je historický most, který kontrolujeme, aby se zde nezasekly například naplavené větve, to by byl problém. Ale nic takového se nestalo,“ řekl v pondělí 16. září Deníku s tím, že lidé v Bílku jsou na velkou vodu historicky zvyklí a vědí jak reagovat. Most v Bílku podle informací Deníku ještě zkontroluje statik.

Na Chotěbořsku v obci Maleč upozornili v pondělí dopoledne řidiče na uzavírku silnice Maleč – Víska, kde přes silnici přetekla velká voda z Doubravy.

Voda hrozila i jinde

Podle hlášení Povodňové komise města Přibyslav bylo v noci ze soboty na neděli dosaženo v Přibyslavi na vodním toku řeky Sázavy a na Losenickém potoce III. stupně povodňové aktivity - stavu ohrožení. Voda zaplavila například louky kolem Hesova, stejně to vypadalo na loukách směrem na Brzkov. „Povodňová komise provádí pravidelný monitoring,“ informoval obyvatele starosta Martin Kamarád a doporučil, aby lidé omezili vstupy do lesů kvůli možnému pádu stromů na podmáčené půdě.