Na Havlíčkobrodsku měli hasiči i v pondělí 16. září dopoledne plné ruce práce. Největší starostí byly padlé stromy. „V Radostíně odstranili hasiči padlý strom z vozovky, v Herálci zajistili utrženou střešní krytinu, další strom odstranili z vozovky u Sirákovic na Jeníkovsku a u Vlkovska,“ informovala o zásazích v okrese mluvčí hasičů Petra Musilová.

V Havlíčkově Brodě se povodňová situace pomalu stabilizuje, přesto však zůstává v platnosti podle mluvčí radnice Zuzany Melounové stav ohrožení. Velká voda dělá starosti hlavně obyvatelům Vysočan. „U Šlapanky se to zas vylilo,“ řekla Deníku Jana Bechyňová z Havlíčkova Brodu. V lokalitě Vysočany se skutečně v těchto místech výrazně zvedla hladina potoka Šlapanka i řeky Sázavy. Některé zahrady jsou v dolní části zatopené.

V ulici Krátká a na stezce pod zahradnictvím u Křesťanů městská policie zahradila vstup páskou se zákazem vstupu. „Povodňová komise města vyzývá občany k dodržování bezpečnostních opatření a upozorňuje na rizika spojená s podmáčenou půdou a padajícími stromy,“ zopakovala varování mluvčí města Melounová. Řeka Sázava je momentálně na třetím stupni povodňové aktivity.

Pohled na zatopené zahrady láká zvědavce a to není podle brodské radnice dobrý nápad. „Kromě dodržování stávajících opatření vybízí povodňová komise občany k tomu, aby se vyhnuli povodňové turistice a nepřibližovali se k rizikovým místům v okolí řek či jiných zasažených oblastí. Dále upozorňujeme na zvýšené riziko padajících stromů v parcích a na veřejných prostranstvích z důvodu podmáčené půdy,“ zdůraznila Melounová. Vytrvalý déšť komplikuje i stavební práce na rekonstrukci Lidické uluce. Dolní část silnice zaplavila voda.

Starosti dělá velká voda i obyvatelům okolních obcí. Rodina Titzových v Horní Krupé vyrovnala před dům pytle s pískem. „Už jednou se stalo, je to tak tři roky, co se vylil místní rybník, takže máme obavy a nic nenecháme náhodě,“ konstatoval Martin Titz. Pytle s pískem vyrovnaly před dům i někteří obyvatelé v Knyku.

Podle hlášení Povodňové komise města Přibyslav bylo v noci ze soboty na neděli dosaženo v Přibyslavi na vodním toku řeky Sázavy a na Losenickém potoce III. stupně povodňové aktivity - stavu ohrožení. Voda zaplavila například louky kolem Hesova, stejně to vypadá na loukách směrem na Brzkov. „Povodňová komise provádí pravidelný monitoring,“ informoval obyvatele starosta Martin Kamarád a doporučil, aby lidé omezili vstupy do lesů kvůli možnému pádu stromů na podmáčené půdě.

V neděli v noci dosáhla Sázava ve Světlé nad Sázavou 3. stupně povodňové aktivity. „Z tohoto důvodu došlo k dočasnému uzavření nábřežního prostoru v ulici Jelenova. Řeka Sázava kulminovala v pondělních ranních hodinách na 287 centimetrů, v současné době hladina pozvolna klesá. S ohledem na deštivé počasí budou protipovodňová opatření, jako pytle s pískem, velkoobjemové vaky a mobilní stěna, odstraňována nejdříve v úterý 17. září,“ sdělila mluvčí radnice Blanka Sedláková a uvedla pro porovnání, že v prosinci 2023 dosáhla řeka při kulminaci 313 centimetrů.

V Ledči nad Sázavou dle aktuálních informací Sázava v noci dosáhla druhý povodňový stupeň a v těchto chvílích začíná hladina mírně klesat. V Ledči stále zůstává ve svém korytě. V neděli v podvečerních hodinách byl uzavřen chodník pod bývalým Finančním úřadem,“ informoval o aktuální situaci místostarosta Michal Simandl.

Stále je uzavřená silnice směr Sechov. Hasiči i policie v součinnosti s povodňovou komisí města zůstávají i nadále v pohotovosti. Navíc ledečská Potravinová banka Vysočina vyhlásila aktuálně sbírku balené vody pro oblasti postižené povodněmi. „Vody noste ideálně jako celé balení po šesti kusech. Je to lepší kvůli další expedici, abychom mohli celé balení naskládat na palety, zabalit a odvézt přímo do zasažených oblastí. Přijímáme ideálně větší množství na paletách a ve velkých baleních,“ vzkázal za vedení potravinové banky Miroslav Krajcigr.

Podle vedoucího strážníka městské policie v Chotěboři Petra Doležala je takzvaným bolavým místem místní část Bílek, kudy protéká řeka Doubrava. „Situaci sledujeme a aktuálně se situace uklidňuje. V Bílku je historický most, který kontrolujeme, aby se zde nezasekly například naplavené větve, to by byl problém. Ale nic takového se nestalo,“ řekl Deníku s tím, že lidé v Bílku jsou na velkou vodu historicky zvyklí a vědí, jak reagovat.

Na Chotěbořsku v obci Maleč upozornili v pondělí dopoledne řidiče na uzavírku silnice Maleč – Víska, kde přes silnici přetekla velká voda z Doubravy.

Velká voda se valila i přes mosty ve Vilémově. V nedalekém Golčově Jeníkově se rozvodnily dva potoky. Větší škody voda nenapáchala. Podle starosty Jeníkova dopadla situace dobře i pro loni silně postižené Olšinky.„Obavy se naštěstí nenaplnily. Voda se dostala do několika sklepů a zahrad. V Olšinkách to bylo kupodivu bez problémů. Opatření se vyplatila,“ okomentoval situaci starosta Jeníkova Jiří Brož. Ještě před vydatnými dešti byl upuštěn rybníček mezi domy.

Ve Vilémově hasiči bedlivě sledovali situaci na dvou tocích v místě zvaném u dvou mostů. „Voda se tam v neděli přelila přes mosty a zatopila část silnice. Nebylo to ale nic dramatického. Už odpoledne začala voda opadat,“ podotkla starostka Lenka Homolková.

Situaci bylo nutné monitorovat i na jiných místech. Například v sousedních Spyticích lidem natekla voda do zahrady. „Měli jsme připraveny pytle s pískem. Byla to spíš preventivní opatření. Celkově to dopadlo dobře. Doufáme, že už brzy přestane pršet, ale i tak už voda začala opadat. Někde rychleji, někde naopak pomaleji,“ dodala Homolková.

Tok, který se ve Vilémově rozvodnil, protéká i pod nově postaveným mostem, jenž v roce 2014 spadl na šest dělníků. I tehdejší tragédii předcházely silné deště. Dělníci musili pod ještě starý most umístit velkou trubku. Rozhodnutí to tehdy bylo prozíravé, protože poté, co most spadl, mohla voda dál odtékat. V opačném případě by na místě vznikla přehrada. Letos se ale korytem valil mnohem větší proud vody.