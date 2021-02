Všechna potřebná povolení už mají vyřízená, dodavatele také vybrali a čekají jen na příznivější počasí. „Chtěli bychom začít zjara, ideálně hned v březnu,“ potvrdil Kadlec.

Bytovka bude stát na Houbově ulici. „Je tam volný plácek. Kdysi tam bývalo plicní středisko, ale to je již několik let zbourané. Už tehdy jsme proto plánovali, že by tam jednou mohl vzniknout bytový dům,“ uvedl místostarosta Chotěboře David Šafránek.

Hotovo by mělo být za osmnáct měsíců, tedy v říjnu příštího roku. „Vznikne tam osm bytových jednotek o velikosti 2+1 a 3+1. Jejich prodej chceme zahájit už letos na jaře,“ prozradil Kadlec.

Podobný projekt havlíčkobrodští vodohospodáři dokončili v nedalekém Ždírci nad Doubravou. „Tam jsme postavili deset bytů a všechny už mají své majitele. Jeden jsme doprodávali na začátku letošního roku, ale o většinu byl zájem takřka hned,“ dodal Kadlec.