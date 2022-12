Jak informoval za pořadatele jednatel Tomáš Hermann, konají se trhy po dvouleté covidové odmlce v době od patnáctého do třiadvacátého prosince od osmi ráno do pěti odpoledne. „ Počet stánků podobný, jako v předchozích letech. Naposledy před dvěma lety to bylo jedenadvacet krytých stánků . Omezený počet vlastních stánků, jako mají například výrobci trdelníku, podle potřeby doplníme stánky s plachtou, co se používají na farmářských trzích a trzích řemesel,“ upřesnil Hermann.

Městské divadlo a kino dostalo podle Hermanna pořádání trhů pod svou režii poté, kdy se ty poslední nepovedly a návštěvníci nebyli spokojeni. „Doufáme, že se to letos změní a obyvatelé Brodu si stěžovat nebudou. Děláme pro to maximum,“ zdůraznil Hermann.

Poslední vánoční trhy v Brodě pořádal Václav Štaubert ze Štoků. Zvítězil ve výběrovém řízení se smlouvou na tři roky. „Udělal jsem vše pro to aby vánoční trhy měly úroveň. Místo jednoho kulturního programu jsem jich uspořádal deset. Program stál 150 tisíc korun. Město mi povolilo využívat jenom omezený počet stánků,“ popsal Štaubert tehdy Deníku svoje problémy. Podle mluvčí městského úřadu Aleny Doležalové jednalo město v souladu se smlouvou kterou pořadatel sám podepsal.

Ledeč přišla o jednu dětskou lékařku, radnice zatím marně hledá náhradu

Jedním z těch, komu se minulé vánoční trhy v Brodě nelíbily, je Dana Hoffmanová. S odstupem let je smířlivější. Říká, že vánoční trhy jsou sázka do loterie a zlaté časy měly trhy tak dvacet let zpátky. „Tehdy to byla novinka. Na trzích se kupovalo vánoční zboží a dekorace co v obchodech nebyly. Dneska si ozdoby koupíte na každém rohu, ale lidem ubývá peněz. Tak jdou na trh, koukají kolem, dají si svařák a šup domů,“ poznamenala.

Keramička Jana Teclová z Dolní Krupé účast na vánočních trzích zvažuje. „Minulý pořadatel nastavil podmínky jaké jsem nemohla přijmout. Uvidím letos, jaké budou podmínky a co s lidmi udělá ekonomická krize,“ řekla Deníku.

Letos se na trzích v Brodě objeví tři desítky prodejců. Ne všichni tam ale budou po celou dobu. „Nově bychom rádi každý den nabídli jeden stánek zdarma místním spolkům a neziskovým organizacím,“ poznamenal Hermann s tím, že nabídka trhů je zaměřená na vánoční zboží, dekorace, rukodělné výrobky a tradiční pochoutky jako svařák, vánoční punč, trdelník, cukroví, medovina, uzeniny, sýry a podobně. „ Z důvodu energetických úspor bude vánoční osvětlení omezeno časově do půlnoci. Ráno se znovu rozsvítí,“ doplnil Hermann. Ceny zboží si na trzích určují prodejci, do toho pořadatel nevstupuje. Součástí trhů je i kulturní program. „ Novinkou je živý betlém, který připravuje Oblastní charita spolu s Adivadlem na pátek třiadvacátého prosince spolu s charitativním jarmarkem,“ upozornil Hermann.

V okrese je Brod se svými víc než týdenními trhy výjimkou. Ostatní města se spokojí s jednodenními vánočními jarmarky v různou dobu.

Vánoční trhy a jarmarky



Havlíčkův Brod: vánoční trhy 15. až 23. prosince, v době od 8 do 17 hodin



Přibyslav: vánoční jarmark 26. listopadu, od 10 do 18 hodin, kulturní dům



Ledeč nad Sázavou: vánoční jarmarky, jednodenní akce 6. 13. a 20. prosince Husovo náměstí od 10 do 16 hodin Na hradě adventní jarmark 11. prosince od 10 do 16 hodin



Světlá nad Sázavou: vánoční jarmark nádvoří zámku 11. a 18. prosince do 16 hodin



Ždírec nad Doubravou: malý vánoční jarmark 26. listopadu v 17 hodin

Lipnice nad Sázavou: vánoční jarmark 10. prosince



Na desítkách míst okresu Havlíčkův Brod se letos budou zpívat vánoční koledy v rámci akce Koledy s Deníkem