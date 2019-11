Lidé mohli ochutnat zabijačkový guláš, výpečky, vepřová játra, prdelačku, tlačenku nebo třeba vepřový řízek. „Připravili jsme 130 litrů prdelačky a v sobotu v poledne už nebyla. Museli jsme proto přidělávat dalších 70 litrů,“ prozradil řezník Jiří Trtík z Vepříkova.

Oběd z vepřových specialit si nenechal ujít ani starosta obce Petr Bárta. „Měl jsem játra na roštu a byly výborné. Pan Trtík je opravdu umí,“ pochválil Bárta.

Speciality z vepříka si mohli odnést i domů. „Nakonec jsme dělali 1 150 jitrnic, 195 kroupáků, 71 bílých dvoukilových tlačenek, 12 červených tlačenek a uzené ze sedmi krkovic a sedmi kotlet,“ zrekapituloval Trtík.

„Jitrnice se vyprodaly už za hodinu a půl. Někteří lidé je brali i po třiceti kusech. Je to opravdu mazec a vypadá to, že se zájem o naše hody zvyšuje. Ostatně o tom svědčí i jídelníček, který už je z části vyškrtaný,“ nechal se v sobotu odpoledne slyšel vepříkovský starosta.

Nabízí se proto otázka, zda vepřové hody nepořádat dvakrát do roka. „Je to o lidech. Když řeknou, že by do toho šli, tak je můžeme pořádat častěji. Ovšem i my máme nějaký strop a nevím, jestli bychom to zvládali,“ přemítal Bárta.