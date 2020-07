Socha vepříka, kterou si Vepříkovští nadělili minulý rok k posvícení, už má své stálé místo. Turisté ji najdou před tamní Stodolou krásných krámů.

Vepříkovský vepřík před Stodolou krásných krámů. | Foto: Deník / Jana Kudrhaltová

O místě nebylo od začátku pochyb. „Chtěli jsme ho mít u stodoly, aby se turisté případně zašli podívat i do ní. Krásně zapadl do okolního prostředí a vypadá, jako by tam patřil odjakživa,“ vyzdvihl starosta Vepříkova Petr Bárta.